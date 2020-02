Schnappschuss aus dem Gründungsjahr 1990: Mitglieder der Schutzgemeinschaft Klein Henstedter Heide bei ihrer ersten Pflanzaktion. (FR)

Aus Sicht von Wilfried Holtmann, Vorsitzender der Schutzgemeinschaft Klein Henstedter Heide, ist es schon eine beachtliche Leistung, dass sich Menschen in einer schnelllebigen Zeit wie dieser über so viele Jahre für die heimatliche Landschaft und ihre Natur einsetzen. Am 9. März 1990 gegründet, feiert der Verein in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen. „Die meisten der damaligen Gründungsmitglieder sind bis heute dabei“, berichtet der Vorsitzende. Inzwischen seien über 40 Mitglieder im Verein aktiv.

Hecken- und Baumpflanzungen, Wegearbeiten, Nistkästen und Arbeiten in den Kleinmooren zählen Holtmann zufolge zu den erfolgreichen Vorhaben des Vereins. Veranstaltungen, Bücher, Fotos und andere Informationen haben auf das Schützenswerte dieser besonderen Landschaft mit den vielen Biotopen, Kleinmooren und Naturdenkmäler aufmerksam gemacht.

Doch vom Ziel, die Landschaft Klein Henstedter Heide als Ganzes zu erhalten, sei man heute weiter entfernt als bei der Gründung vor 30 Jahren. „Wirtschaftliche Interessen bestimmen immer mehr das Handeln in der Klein Henstedter Heide“, betont er. So richte etwa die Tennet mit dem Bau einer 380-KV-Freileitung gegenwärtig einen großen Schaden in dem Gebiet an. Alle aus Sicht des Vereins begründeten Einwendungen habe der Vorhabenträger nicht berücksichtigt. So hatte die Schutzgemeinschaft im Februar 2019 gegen die Abholzung alter Buchen in Cassens Tannen protestiert. Die Naturschützer hatten sich stattdessen eine Erdleitung gewünscht. Diese war aber im offiziellen Verfahren nicht genehmigt worden.

Zu den massiven Eingriffen des vergangenen Jahrzehnts in der Klein Henstedter Heide zählten aber auch die Umwandlung von Feuchtwiesen in Ackerland, die zunehmende Massentierhaltung, die Energiegewinnung durch Windräder und Maisanbau für Biogasanlagen, die Entwässerung von Biotopen, Waldfällungen und das Schottern von Wegen. „Dass vor allem Landwirte aus Nachbargemeinden und auswärtige Investoren, die kaum Bezug zur hiesigen Landschaft haben, diese Entwicklung, vorangetrieben haben, ist offensichtlich“, sagt Holtmann.

Bedauerlich sei, dass der Landkreis Oldenburg und die Samtgemeinde Harpstedt nicht den Mut hatten und haben, den Artenreichtum in der Klein Henstedter Heide wirksam unter Schutz zu stellen. "Gerade der vorzügliche Bestand an hoch geschützten Greifvögeln, wie Rotmilane, Weihen, Falken und Wespenbussarde, ist durch eine Dokumentation in den vergangenen drei Jahren eindeutig belegt. Auch Mitglieder der Schutzgemeinschaft haben über 100 Brutvögel fotografiert und dokumentiert. Trotz vieler Störungen konnte dabei von Jahr zu Jahr sogar eine Zunahme des Bestandes festgestellt werden.

Holtmann ist überzeugt, dass die Arbeit für den Erhalt der Klein Henstedter Heide intensiv fortgesetzt werden muss. „Es gibt noch viel zu tun. Daher verzichten wir auch auf eine Feier. Stattdessen haben alle Mitglieder für ihre Vereinstreue und langjährige Unterstützung als Dank einen Fotokalender für das Jahr 2020 erhalten."