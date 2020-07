Der Polizei Delmenhorst wurde eine neue Betrugsmasche angezeigt. (Symbolbild) (Björn Hake)

Delmenhorst. 3000 Euro hat eine Betrügerin von einer 85 Jahre alten Delmenhorsterin ergaunert. Sie hatte sich als Pflegekraft ausgegeben und sich so Zutritt zum Haus verschafft. Wie die Polizei jetzt erst mitteilt, ereignete sich die Tat bereits am Mittwoch, 8. Juli. Gegen 14.15 Uhr klingelte sie an der Westfalenstraße bei der 85-Jährigen und verwickelte sie in ein Gespräch auf Aramäisch. Sie gab sich als Mitarbeiterin der Stadt Delmenhorst aus und erklärte, dass die Stadt Delmenhorst aufgrund der Corona-Pandemie Pflegekräfte für Senioren stellen würde. Die Frau bot unter anderem Putz- und Aufräumdienste an.. Die Täterin wird wie folgt beschrieben: circa 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß. Sie hatte eine schlanke bis stämmige Statur, dunkelbraune beziehungsweise schwarze Haare, die sie zum Zopf gebunden hatte. Der Zopf reicht bis zu den Schultern. Sie hatte eine gerade, eher längliche Nase und ein langes Gesicht, braune Augen und war ungeschminkt. Sie trug weiße Sneaker mit türkisen oder grünen Streifen. Wer zu der Tat Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter 0 42 21 / 1 55 90 zu melden.

Aus diesem Anlass warnt die Polizei vor derartigen Angeboten und weist darauf hin, dass es sich in diesen Fällen um Betrüger handelt, die es nur auf Bargeld und Wertgegenstände abgesehen haben. Niemand sollte fremde Personen in die eigene Wohnung lassen. Im Zweifelsfall könne es nie schaden, direkt die Polizei zu informieren.