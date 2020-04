Christian Wüstner, Sprecher der Delmenhorster Innenstadtkaufleute, hat während der Schließung jeden Tag ein Video gepostet. Am Donnerstag nahm er es um kurz vor 6 Uhr auf, weil er sowieso nicht schlafen konnte. (Andreas D. Becker)

Christian Wüstner sah noch ein wenig müde aus. Es war eine unruhige Nacht für ihn. In seiner täglichen Videobotschaft machte er auch keinen Hehl daraus. „Es ist heute Tag 31, kurz vor 6 Uhr. Und ich konnte vor Vorfreude kaum schlafen“, erzählte er seinen Followern. Es sei wie früher, als Kind, in der Nacht vor Weihnachten. Einen Tag zuvor, am Mittwoch, hatten die Bundes- und Landesregierungen beschlossen, dass ab Montag, 20. April, die Geschäfte in den Innenstädten wieder öffnen dürfen. Nachdem sie nun 31 Tage geschlossen hatten.

Wüstner freut sich darauf, dass wieder Normalität in seinen Alltag einkehrt. Er freut sich darauf, seine Kunden wiederzusehen, mit ihnen zu plauschen. Auch wenn es anders sein wird als sonst. Mehr als drei dürfen nicht gleichzeitig das Geschäft betreten. Turniere, die sonst im Spielraum regelmäßig stattfanden, wird es bis auf Weiteres nicht geben. „Und ich habe eine ganze Menge Arbeit bis Montag zu erledigen“, erzählt er. Er muss das Geschäft herrichten. Am Donnerstag war er schon ganz früh beim Baumarkt, um sich eine Plexiglasscheibe als Spuckschutz für den Verkaufsraum zu kaufen. Und Absperrband.

„Ich muss aber noch den mittleren Raum wieder herrichten“, erzählt er. Um die Schließung zu überbrücken, bot Wüstner, wie berichtet, einen Lieferdienst an. „Dafür habe ich in dem Raum alle Regale rausgeräumt und stattdessen einen Schreibtisch und einen Packtisch aufgestellt.“ Jetzt heißt es also erneut: umräumen. Aber das dürfte eher Freude bereiten. Der schnell aufgezogene Onlinehandel hat ihm geholfen, „aber damit haben wir nur 50 Prozent unseres normalen Umsatzes erzielen können“, gibt Wüstner zu. Er hat Zuschüsse beantragt bei der N-Bank, aber noch keine Antwort erhalten. Zudem lief eine Spendenaktion über Paypal, „Wir retten Gamegorund“ hieß sie. 3300 Euro kamen bislang zusammen. „Das Geld benötigen wir, weil uns auch in Zukunft ein Teil des Geschäftes wegbricht, weil wir keine Sammelkarten-Turniere anbieten können“, sagt Wüstner.

Auch Andreas Otto, Inhaber von Carl Otto Spiel und Freizeit, hatte unter anderem digital auf die Corona-Krise reagiert. Montags bis freitags gab es von 10 bis 15 Uhr die Möglichkeit, das Geschäft per Whats-App-Videocall zu erreichen, was auch nach der Krise weiterhin möglich sein soll. „Auf diese Weise konnten wir unsere Kunden direkt beraten.“ Und natürlich wuchs das Online-Geschäft. Otto hat bereits davon profitiert, dass er einer der wenigen Delmenhorster Innenstadt-Kaufleute ist, der bereits vor der Krise einen eigenen und für das Gesamtgeschäft nicht unwichtigen Online-Shop etabliert hatte. Aber auch er sagt, dass auf diese Weise die weggebrochenen Umsätze aus dem Laden nicht kompensiert werden konnten.

Um die Zeit während der Schließung zu überbrücken, hatte Otto für seine Belegschaft Kurzarbeit angemeldet. „Wobei wir natürlich auch geschaut haben, wie wir einzelne Härten auffangen konnten“, erzählt er. Überstunden und Alturlaube aus dem Vorjahr mussten abgebaut werden, zudem wurde recht kurzfristig eine Inventur anberaumt. „Aber natürlich war diese Zeit trotzdem eine Belastung für alle Kollegen“, gibt er zu. Wie der erste Öffnungstag in der Praxis dann gestaltet werden soll, müsse sich noch zeigen. Für Details ist es noch zu früh, sagt Otto. „Ich hoffe aber, dass sich die Ausbreitung des Virus weiter verlangsamt und die Regierung dann auf dieser Datenbasis verantwortungsvolle Entscheidungen treffen kann.“

Auch Julian Flocke konnte am Mittwoch durchatmen, in Delmenhorst waren gleich drei Läden von ihm von der Schließung betroffen. „Als wir die Nachricht am Mittwoch hörten, haben wir – mit Blick auf die vergangenen fünf Wochen Schließung – mit Selters angestoßen“, sagte er am Donnerstag augenzwinkernd. Intersport, Jeans und Leder Strudthoff werden ab Montag wieder für Kunden geöffnet sein. „Wir sind froh, dass wir jetzt wieder unseren Geschäften nachgehen können, natürlich unter Einhaltung der entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen, um unsere Kunden und Mitarbeiter zu schützen.“

Auch er hat in der Schließungsphase auf Online-Käufer gesetzt. „Aber wir haben gesehen, dass wir bei den digitalen Prozessen noch Potenzial haben, an der Stelle können wir besser sein“, räumt er durchaus selbstkritisch ein. Andererseits waren diese Wochen jetzt mit Blick auf die Digitalisierung eine gute Zeit, um zu lernen und Wissen zu sammeln. „Es zeigt sich, dass es wichtig ist, einen Online-Handel zu haben, aber vor allem müssen wir schauen, dass wir im stationären Handel unsere Hausaufgaben erledigen.“

Auch Julian Flocke hat Hilfe beantragt, um die Zeit der geschlossenen Läden mit nur einem blauen Auge zu überstehen. Unter anderem hat er für seine Belegschaft Kurzarbeit beantragt, auch Soforthilfe möchte er in Anspruch nehmen. „Ich habe jetzt, nach drei Wochen, meine Eingangsbestätigung von der N-Bank erhalten“, erzählt er. Wegen der Flut der Anträge hat er durchaus Verständnis, dass es mit der Bewilligung etwas dauert. Einerseits. Andererseits sagt er, dass viele Händler schnell Hilfe benötigen. „Gerade im Einzelhandel wird Liquidität benötigt.“ Ein anderes Kapitel sei die Bereitschaft des Vermieters von Leder Strudthoff gewesen, die Miete zu stunden. „Als Antwort wurde mir mitgeteilt, dass wir uns erst um die Einwerbung jedweder Fördermittel kümmern sollten. Er als Vermieter, so hieß es sinngemäß, sei nicht die Wohlfahrt.“