Nach 22 Uhr darf sich – bis auf wenige Ausnahmen – nur noch die Polizei in Delmenhorst frei bewegen. (INGO MÖLLERS)

Nachts allein in Delmenhorst – nach 22 Uhr kann in einem Streifenwagen schon fast ein Gefühl der Einsamkeit aufkommen. Denn seit einer Woche gilt in der Stadt ein nächtliches Ausgangsverbot. Zunächst durften die Bürger zwischen 21 und 5 Uhr nicht mehr vor die Haustür, dann ermöglichte die „Bundes-Notbremse“ von Sonnabend an einen „Freigang“ bis 22 Uhr. Hinzu kam auch eine Ausnahme bis 24 Uhr für das Joggen oder Spazierengehen ohne Begleitung. Und die große Mehrheit scheint sich an die neuen Regeln zu halten. Die Polizei Delmenhorst hat bis zum 27. April – verteilt auf sechs Nächte – 31 Verstöße gegen das Ausgangsverbot festgestellt.

„In den Fällen wurden seitens der Polizei auch Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die einzelnen Personen eingeleitet“, teilt Polizeisprecherin Ricarda von Seggern auf Anfrage mit. Die Verstöße könnten mit einer Geldbuße von bis zu 25.000 Euro geahndet werden. Die Sprecherin bezieht sich dabei auf das Infektionsschutzgesetz des Bundes. Statt der theoretisch möglichen Höchststrafe waren aber beispielsweise in Bremerhaven bislang üblicherweise 200 Euro fällig. Niedersachsen hat in einem Bußgeldkatalog für diverse Verstöße gegen den Infektionsschutz Regelsätze festgelegt, für die Ausgangssperre gibt es dies bisher nicht.

In der Nacht braucht es einen „triftigen Grund“, um noch unterwegs sein zu dürfen. Dazu zählen etwa zwingende berufliche Gründe, medizinische Notfälle oder der Besuch von pflegebedürftigen Angehörigen. Einen schriftlichen Nachweis braucht es nicht, bei einer Kontrolle genügt eine glaubhafte Erklärung. Laut Sprecherin von Seggern kann die Polizei mit dieser Regelung gut umgehen: „Die in der Bundes-Notbremse definierten Ausnahmetatbestände sind in der Regel schnell nachvollziehbar. Ein ,Flunkern' vor Ort ist bislang in allen Fällen schnell aufgeflogen.“

Die Polizei berichtet auch von einem großen Willen der Bürger, sich rechtskonform zu verhalten. „In einer Vielzahl von Anrufen haben sich die Delmenhorster ausführlich bei der Polizei vor Ort informiert“, erklärt von Seggern. Bei den Kontrollen seien die Beamten auf Verständnis und Akzeptanz gestoßen, negative Reaktionen bildeten eher die Ausnahme. Für die Überprüfung der Ausgangssperre hat die Polizei Delmenhorst den Kräfteeinsatz erhöht, hinzu kommt Unterstützung der Bereitschaftspolizei. Von Seggern weiter: „Diese Beamten werden nicht in den Regeldienst eingebunden.“ Auch Mitarbeiter des Ordnungsamtes seien in die Kontrollen eingebunden.

Vor Corona drehte sich der Döner-Spieß bis 5 Uhr morgens, nun macht Bekir Yagiz um 21 Uhr Feierabend. (INGO MOELLERS)

Direkte Auswirkungen hat das nächtliche Ausgangsverbot auf den „Elvan-Grill“ im Bahnhof. Vor Corona hatte der Döner-Imbiss am Wochenende bis fünf Uhr morgens geöffnet, zuletzt drehte sich das Fleisch noch bis 24 Uhr. Jetzt macht Mitarbeiter Bekir Yagiz um 21 Uhr Feierabend. „Wir haben es schon gemerkt, dass das Kino geschlossen ist. Nun ist noch weniger los“, berichtet er. Das Geschäft würde sich kaum noch lohnen. Er hat Angst vor der Arbeitslosigkeit.

Vom Chef hat Yagiz ein Schreiben erhalten, um bei einer Polizeikontrolle nachweisen zu können, dass er von der Arbeit kommt. Trotzdem beeilt er sich, das Geschäft bis 21.30 Uhr geputzt und abgeschlossen zu haben, um es rechtzeitig nach Hause zu schaffen. „Ein Kollege musste 150 Euro Strafe zahlen, weil der Mundschutz nicht über der Nase war“, berichtet er. Deshalb achtet Yagiz nun noch genauer auf die geltenden Corona-Regeln.

Auch die 19-jährige Amelie Grischko muss sich durch das Ausgangsverbot nun einschränken. „Ich war mit meinen Freunden schon ab und zu länger unterwegs“, berichtet sie. Die Regel könne dazu führen, dass man bei Bekannten übernachte, wenn man es nicht mehr nach Hause schaffe. „Aber das muss wohl sein. Ich versuche, mich so weit wie möglich an alle Regeln zu halten“, sagt Grischko.

Für Ingrid Grunow verändert das nächtliche Ausgangsverbot hingegen nichts an ihrem Alltag. Die 62-Jährige ist nach 22 Uhr ohnehin in den eigenen vier Wänden. „Ich glaube nicht, dass diese Regel die Infektionszahlen senkt. Die Leute müssen einfach vernünftiger sein und auf private Treffen verzichten. Dort stecken sich die meisten an“, sagt die Delmenhorsterin.

Die 66-jährige Brigitte Zäh ist der Meinung, dass das Ausgangsverbot nun auch genau kontrolliert werden sollte. „Schließlich müssen wir uns alle daran halten“, meint sie. Einen großen Effekt auf die Corona-Zahlen erwartet sie nicht. „Aber es gibt derzeit offenbar keine andere Möglichkeit“, sagt Zäh. Das private Leben habe sich bei ihr nicht verändert, sie sei nachts nicht unterwegs.