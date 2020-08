Ein bislang unbekannter Mann hat am Donnerstagvormittag in Wildeshausen versucht, eine 31-jährige Radfahrerin auszurauben. Laut Polizeibericht war die Frau zwischen 10 und 10.15 Uhr auf ihrem Fahrrad mit Anhänger, in dem sich ihre Tochter befand, auf der Rövekampstraße in Richtung Hunte unterwegs. Als sie am Ende der Straße anhielt, um ihren Schuh zuzuschnüren, kam ein Mann auf sie zu und forderte sie auf, ihm ihr Geld auszuhändigen. Dabei packte er sie am Kragen, um seiner Aufforderung Nachdruck zu verleihen. In einem günstigen Moment nutzte die 31-Jährige die Unaufmerksamkeit des Täters und trat ihm zwischen die Beine, woraufhin er in die Knie ging. Daraufhin fuhr sie zügig mit ihrem Rad davon. Frau und Tochter blieben unverletzt.

Da eine unverzüglich eingeleitete Fahndung nach dem Täter erfolglos verlief, sucht die Polizei nun nach Zeugen, die den Täter gesehen haben könnten. Die Beamten beschreiben den Mann als etwa 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß, schlanke Figur, schmales Gesicht mit auffällig dunklem Teint und seitlich kurzen Haaren. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Kappe. Hinweise nimmt die Polizei Wildeshausen unter Telefon 0 44 31 / 94 11 15 entgegen.