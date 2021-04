Symbolbild (Björn Hake)

Eine 31-jährige Fahrerin aus Berlin hat am Sonntagnachmittag an der Straße „Schmehl“ in Großenkneten schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei mitteilt, beabsichtigte sie mit einem Kleinkraftrad nach rechts in die Krumlander Straße abzubiegen. Dabei schätzte sie die Geschwindigkeit falsch ein, fuhr geradeaus und stürzte anschließend auf einem Feld. Die 31-Jährige verletzte sich bei dem Sturz schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. An dem Kleinkraftrad entstand ein leichter Schaden.