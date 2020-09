Wer hat die 33-jährige Stefanie G. aus Hude gesehen? Mit diesem Aufruf hat sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit gewandt. Wie das Landeskriminalamt Niedersachsen mitteilt, wird die Frau bereits seit dem 31. August vermisst. Zuletzt habe sie sich bei einem Bekannten in Rendsburg aufgehalten. Zudem bestehe Kontakt nach Eberswalde und Freiburg. Laut Personenbeschreibung ist Stefanie G. etwa 1,65 Meter groß und von kräftiger Statur. Ihr Haar sei derzeit dunkelblond. Auffällig seien zwei Tattoos in Form von Hundepfoten, die sie im Bereich ihres Dekolletés hat. Zudem seien beide Arme zum Teil bis zu den Handgelenken mit Tattoos versehen. Möglicherweise trägt Stefanie G. zwei Piercings in der Unterlippe. Darüber hinaus bittet die Polizei die als „Dave Feustel“ bekannte Kontaktperson der Stefanie G., sich umgehend bei der zuständigen Polizei in Wildeshausen unter der Telefonnummer 0 44 31 / 94 10 zu melden. Zeugen, die Hinweise zu der Vermissten oder Dave Feustel geben können, werden gebeten, sich ebenfalls mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.