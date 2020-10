Polizeibeamte leisteten Erste Hilfe, konnten den Tod des Mannes aber nicht verhindern. (Nonstop News)

Ganderkesee-Grüppenbühren. Ein 33-jähriger Autofahrer aus Delmenhorst ist am frühen Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Gruppenbührener Landstraße ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, kam der Mann gegen 5.50 Uhr aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Beamte der Polizei Delmenhorst, die zufällig an der Unfallstelle vorbei kamen, leisteten Erste Hilfe und bargen den im Fahrzeug eingeklemmten Mann aus dem Wrack. Obwohl der Rettungsdienst den 33-Jährigen unverzüglich in ein Krankenhaus brachte, erlag er dort wenig später seinen schweren Verletzungen. Für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen blieb die B 212 bis gegen 7.30 Uhr voll gesperrt.