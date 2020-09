An der Graf von Zeppelin Oberschule in Ahlhorn hat das Gesundheitsamt des Landkreises am Montag Quarantäne für sämtliche Schüler der Jahrgänge fünf, sieben und zehn verfügt. Die Regelungen gelten bis zum 7. Oktober. An der Grundschule Ahlhorn müssen die Schüler der Jahrgänge eins und vier zu Hause bleiben. (Ingo Möllers)

Weil es in den Jahrgangsstufen eins und vier der Grundschule Ahlhorn sowie den Jahrgangsstufen fünf, sieben und zehn der Graf von Zeppelin Oberschule positive Corona-Fälle gibt, hat der Landkreis Oldenburg für sämtliche Schüler dieser Jahrgänge bis einschließlich 7. Oktober eine häusliche Quarantäne angeordnet. Betroffen sind nach Mitteilung der Kreisverwaltung insgesamt 342 Schüler. „Da eine Klein-Kohortenbildung in den Schulen aus unterschiedlichen Gründen nicht erfolgen kann und die kleinste Einheit die Jahrgangsstufen sind, die sich zudem in den Pausen austauschen, müssen die betroffenen Jahrgangsstufen in der Gesamtheit als Kontaktpersonen der Kategorie I in Quarantäne geschickt werden“, teilte Landkreissprecher Oliver Galeotti mit.

Insgesamt meldete der Landkreis Oldenburg am Montag 13 neue Corona-Infektionen. Die Steigerung sei maßgeblich auf einen Ausbruch in einer Großfamilie zurückzuführen. Die Gesamtzahl der registrierten Infektionen im Landkreis Oldenburg ist damit auf 502 bestätigte Fälle angewachsen, von denen 455 wieder als genesen gelten. Elf Menschen sind an dem Coronavirus bislang gestorben.

Als „Kontaktperson“ gelten alle Menschen, die im infektiösen Zeitintervall Kontakt mit einem bestätigtem Covid-19-Fall hatten – bei einem Abstand von weniger als zwei Metern. Kontaktpersonen der Kategorie I sind Personen mit einem kumulativ mindestens 15-minütigen Gesichtskontakt mit einem Infizierten, zum Beispiel im Rahmen eines Gesprächs. Da dieses bei den Jahrgangsstufen nicht gänzlich auszuschließen sei, habe das Gesundheitsamt die umfassende Quarantäne angeordnet, heißt es in der Mitteilung. Die Eltern der betroffenen Kinder seien über die Schulen informiert worden. Zudem habe das Gesundheitsamt Informationsblätter über die Quarantäne in mehreren Sprachen zur Verfügung gestellt.

Familienleben wird schwieriger

Wenn ein Kind nach einem Coronafall an der Schule unter Quarantäne gestellt wurde, gilt diese jedoch nicht automatisch auch für den Rest der Familie. „Die Quarantänepflicht gilt zunächst nur für das Kind, weil auch nur dieses als Kategorie-I-Kontaktperson im direkten Kontakt mit einer positiv getesteten Person stand“, teilt die Kreisverwaltung mit. Gleichwohl werde die Situation für alle Mitglieder des Haushalts etwas schwieriger, da die Grundregeln wie Abstand und Hygiene nunmehr auch im häuslichen Rahmen von besonderer Bedeutung seien. Deshalb sollte sich das betroffene Kind im Haushalt von den anderen Haushaltsmitgliedern nach Möglichkeit separieren und etwa Küche und Bad nur einzeln betreten. Allerdings müsse dies auch altersgerecht umsetzbar sein, heißt es einschränkend.

Selbst wenn das betroffene Kind negativ auf Covid-19 getestet wurde, bleibt die Quarantäne zunächst bestehen. „Ein negatives Testergebnis ist erst einmal ein gutes Zeichen, bringt aber noch keine vollständige Gewissheit. Es kann sein, dass sich das Coronavirus noch nicht weit genug im Körper verbreitet hat, um den Test positiv werden zu lassen“, erläutert Galeotti. Und weil der Test in den nächsten Tagen trotzdem noch positiv werden könne, gebe es auch keine vorzeitige Entlassung aus der Quarantäne.

Für den Fall, dass das in Quarantäne befindliche Kind keine Symptome entwickelt, dafür aber andere Haushaltsmitglieder, empfiehlt die Kreisverwaltung eine sofortige Kontaktaufnahme mit dem Gesundheitsamt zur weiteren diagnostischen Abklärung und Besprechung des weiteren Vorgehens. Beim Hausarzt sollte bei Symptomatik ein Termin zur Abstrichuntersuchung telefonisch vereinbart werden.

Der Landkreis Oldenburg setzt die Quarantäne per Einzelverfügung oder Allgemeinverfügung fest. Die Aufhebung erfolgt entweder telefonisch durch das Gesundheitsamt – oder der Quarantänezeitraum wird (wie im vorliegenden Fall der Schüler in Ahlhorn) in der Verfügung festgesetzt. Dann läuft die Quarantäne automatisch aus.

Auch wenn ein ganzer Jahrgang in Quarantäne muss, dürfen etwa Freunde die Quarantäne nicht zusammen verbringen. „Das Problem ist, dass jeder der Schüler, denen Quarantäne verordnet wurde, infiziert sein könnte. Die Quarantäne wurde verordnet, damit sich das Virus nach einem Fall nicht auf andere Schüler übertragen kann. Wenn jetzt aber Treffen zwischen den potenziell Infizierten zugelassen werden, steigt die Gefahr einer Ausbreitung. Von daher muss die Quarantäne alleine verbracht werden“, erklärt Galeotti. Wenn möglich, sollten sich die Schüler von ihren Angehörigen abgrenzen, um auch sie zu schützen. Denn sollte sich ein Schüler während der Quarantäne bei jemandem anstecken, werde nach dem Test eine weitere Quarantäne verhängt, die über den aktuell geltenden Zeitraum hinausgeht.