Die Polizei sucht nach Zeugen eines Kabeldiebstahls in Elmeloh. (Symbolbild) (Björn Hake)

Ganderkesee-Elmeloh. Bislang unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen Montag, 16.15 Uhr, und Dienstag, 7.30 Uhr, Stromkabel aus einem im Bau befindlichen Mehrfamilienhaus an der Straße Im Bökenbusch gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, nahmen sie dabei etwa 150 Meter Starkstrom- und weitere 200 Meter einfache Stromkabel an sich, die zuvor teilweise durchtrennt worden waren. Den entstandenen Schaden beziffern die Beamten auf rund 2000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 44 31 / 94 10 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.