Bei einem Verkehrsunfall auf der Wildeshauser Landstraße ist am Mittwochmittag eine 35-jährige Autofahrerin aus der Gemeinde Ganderkesee leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau gegen 12.30 Uhr in Richtung Schlutter unterwegs. Auf Höhe der Autobahn-Anschlussstelle Delmenhorst-Deichhorst wollte ein 33-jähriger Lastwagenfahrer aus Papenburg die Wildeshauser Landstraße in Richtung Lange Wand überqueren. Dabei übersah er das Fahrzeug der 35-Jährigen und kollidierte beim Anfahren mit der Fahrerseite des Wagens. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden beziffern die Beamten auf 15 000 Euro – 10 000 Euro am Auto der 35-Jährigen und 5000 Euro am Lastwagen. Gegen den 33-jährigen Lastwagenfahrer leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie ein Bußgeldverfahren ein.