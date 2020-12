Da ein 37-Jähriger am Mittwochabend die Kurve einer Autobahnabfahrt falsch eingeschätzt hat, kam er von der Fahrbahn ab. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Mann aus Wilhelmshaven auf der Autobahn 29 in Richtung Osnabrück und beabsichtigte, an der Anschlussstelle Wardenburg abzufahren. Da er seine Geschwindigkeit nicht anpasste, driftete er in der Kurvenfahrt nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto kollidierte mit einem Leitpfosten sowie einem Verkehrszeichen. Nach Angaben der Polizei kümmerte sich die Besatzung eines Rettungswagens vor Ort um die Verletzungen des Mannes. Die Beamten schätzen den entstandenen Sachschaden auf rund 2500 Euro. Das Fahrzeug musste anschließend durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.