Das CSM-Werk ist einer der führenden Donut-Produzenten Europas. (Ingo Moellers)

Gute Nachrichten für die Delmenhorster Wirtschaft: Das Unternehmen CSM Bakery Solutions will in das Delmenhorster Werk investieren. Insgesamt 40 zusätzliche Vollzeitstellen sollen dann bis Ende April dieses Jahres für die Produktion von Donuts, Croissants und anderen Backwaren in Delmenhorst geschaffen werden. Damit setze das Unternehmen ein klares Zeichen für sein Vertrauen in den mehr als 100 Jahre alten Standort, heißt es seitens des Unternehmens.

„Wir sind stolz darauf, ein wichtiger Bestandteil der hiesigen Industriekultur zu sein“, sagt CSM-Werkleiter Horst von Soosten. „Deshalb investieren wir mit den neuen, zunächst befristeten Stellen gern in die Zukunft dieses Standorts.“ Neben den 40 zusätzlichen neuen Stellen kündigt das Unternehmen außerdem an, auch einige der Leiharbeitnehmer in Vollzeit übernehmen zu wollen.

Größter Arbeitgeber in der Region

Das Delmenhorster CSM-Werk ist einer der größten Arbeitgeber in der Region. Derzeit sind dort 365 Mitarbeiter tätig. Traditionell bekannt ist das Unternehmen in der Stadt vor allem für die Herstellung von Spezialmargarinen und Fetten der Marke Meistermarken. Mittlerweile hat sich das Werk aber auch zu einem der europaweit führenden Hersteller von Donuts entwickelt.

Auch weiteres Gebäck, wie Croissants oder Laugengebäck, wird dort fabriziert und dann tiefgekühlt an Kunden wie Bäckereien, Coffeeshops und Lebensmitteleinzelhändler geliefert. Bereits vor einigen Jahren hatte das Unternehmen rund zehn Millionen Euro in den Delmenhorster Standort investiert und das Werk um eine Siedelinie erweitert, um der steigenden Nachfrage speziell nach Donuts nachzukommen.