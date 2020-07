Zahlreiche Besucher des Wildeshauser Wochenmarktes hatten keinen Mund-Nasen-Schutz getragen. Deswegen kam es zu Auseinandersetzungen mit Kontrollteams der Behörden. (Symbolbild) (Karl-Josef Hildenbrand/DPA)

Landkreis Oldenburg. 40 Verstöße gegen die Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, haben Mitarbeiter von Kreisverwaltung und Stadt Wildeshausen am Donnerstag auf dem Wildeshauser Wochenmarkt registriert. „Zu diesen Verstößen gesellte sich oftmals die Uneinsichtigkeit der Bürger, die auf ihr Fehlverhalten hingewiesen wurden. Das ging bis zu Beschimpfungen und Pöbeleien gegen die Bediensteten“, teilt Kreissprecher Oliver Galeotti mit. Selbst ein Marktbeschicker habe das Kontrollteam beschimpft.

„Die hohe Anzahl an Vergehen ist schon erschreckend. Aber dass sich unsere Mitarbeiter auch noch bepöbeln lassen müssen, entsetzt uns. Da fehlt jegliches Verständnis, und das werden wir auch nicht so hinnehmen“, erklären Landrat Carsten Harings und Wildeshausens Bürgermeister Jens Kuraschinski unisono. „Das Coronavirus begleitet uns noch eine gewisse Zeit. Darum kann ich nur an die Bürger appellieren, nicht durch Leichtfertigkeit oder Nachlässigkeit die Gesundheit anderer zu gefährden“, sagt Harings.

Unterdessen hat das Gesundheitsamt eine Vielzahl von Corona-Testergebnissen erreicht. Bei zwei Lerngruppen aus Großenkneten, bei denen es den Verdacht auf Kontakte zu einer infizierten Person gab, habe sich keine Ansteckung bestätigt. Alle 17 Schüler und Erwachsene seien negativ getestet worden, erklärt Galeotti.

Ebenfalls lagen am Freitag weitere Testergebnisse von Mitarbeitern von Seniorenheimen vor. Auch dabei waren sämtliche Befunde negativ. Aus dem Seniorenzentrum Großenkneten gab es von 40 Proben 36 Ergebnisse, vier standen noch aus. Im Altenpflegeheim Landhaus Nelkenstraße fehlten von 29 Proben noch zwei Auswertungen, 27 Tests waren negativ. Im Kreisaltenheim wurden 58 Proben genommen, von denen 55 negativ und drei noch in der Analyse sind. Auf Gut Sannum waren alle 30 genommenen Proben negativ.

Ein Kind eines infizierten Mitarbeiters eines Wildeshauser Schlachtbetriebes, dessen Abstrich im Labor nicht auswertbar war, wurde am Freitag erneut abgestrichen. Ebenso eine Lerngruppe von zehn Schülern, die möglicherweise Kontakt zu einem positiv getesteten Kind hatte. In diesem Zusammenhang wurden zudem sechs weitere Erwachsene aus dem Umfeld der Schule getestet, die ebenfalls Kontakt zu der Lerngruppe hatten. Sämtliche noch ausstehenden Ergebnisse werden zum Wochenende erwartet.