Schwere Verletzungen hat ein Autofahrer am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Hude erlitten. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 40-Jährige gegen 7.50 Uhr an der Holler Landstraße in Richtung Wüsting. Da die vor ihm fahrende Autofahrerin ihre Geschwindigkeit verringerte, nahm der Fahrer an, dass die 36-Jährige nach rechts abbiegen wollte und setzte zum Überholen an. In diesem Moment setzte die Autofahrerin allerdings den Blinker und bog nach links ab, um auf ein dortiges Grundstück zu fahren. Um eine Kollision zu vermeiden, lenkte der 40-Jährige gegen und geriet dadurch nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei touchierte er einen Baum und blieb nach dem Durchbrechen eines Zaunes in einem Vorgarten stehen. Rettungskräfte brachten den Autofahrer schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Beamten schätzen den Gesamtschaden auf rund 46.000 Euro.