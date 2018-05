Bei vorbereitenden Untersuchungen zu bevorstehenden Bauarbeiten im Delmenhorster Ortsteil Stickgras ist ein Blindgänger von geschätzten zehn Zentnern gefunden worden. Der Blindgänger soll nun am Freitag entschärft oder gegebenenfalls kontrolliert gesprengt werden. Dafür muss fast der komplette Osten der Stadt abgesperrt und evakuiert werden. In einem Radius von rund 1000 Metern werden alle Gebäude geräumt und die Menschen in dafür vorbereitende Unterkünfte gebracht. 4200 Menschen müssen laut Verwaltung insgesamt das Gebiet räumen, rund 50 Prozent würden laut Berechnungen aus eigenen Stücken heraus bereits ihre Häuser verlassen.

Die Stadt stellt sich also darauf ein, rund 2000 Menschen noch evakuieren zu müssen. Rund 40 Beteiligte aus Verwaltung, Polizei, Feuerwehr und Sanitätseinheiten arbeiten derweil im Stab an einem möglichst reibungslosen Ablauf des Ganzen. "Es geht keine unmittelbare Gefahr für die Bevölkerung aus", versicherte Petra Gerlach, Leiterin des Stabes. "Wir wollen die Vorlaufzeit für einen möglichst geregelten Ablauf nutzen."

Bereits an diesem Mittwochnachmittag sollen Flugzettel verteilt und die Anwohner informiert werden, ab 8 Uhr am Freitag erfolgt dann die Evakurierung, die begleitet von Lautsprecherdurchsagen erfolgt. In dem betroffenen Gebiet werden vier Sammelstellen eingerichtet, an die sich die Menschen begeben können und von wo aus sie dann mit Bussen in entsprechende Notunterkünfte gebracht werden. Die Sammelstellen befinden sich beim Netto an der Bremer Straße, beim Hotel Thomsen, bei der Shell-Tankstelle an der Syker Straße sowie an der Haltestelle An der Riede. Außerdem wird Donnerstag von 8 bis 18 Uhr sowie am Freitag ab 8 Uhr ein Bürgertelefon bereitstehen, bei dem Betroffene unter der Rufnummer 0 42 21 / 99 16 00 Hilfebedarf anmelden können, sodass gegebenenfalls Fahrdienste organisiert werden können.

Betroffen ist von dem Schutzgebiet auch der Bahnhof Heidkrug, an dem ab Freitag, 8 Uhr, erst einmal kein Zug mehr halten wird. Durchgangszüge können die Strecke jedoch weiterhin passieren.

Wohl nicht detonierte Fliegerbombe

Bei der Bombe handelt es sich vermutlich um eine nicht detonierte Fliegerbombe, die in mehreren Metern Tiefe gefunden wurde. Darauf aufmerksam wurden die Zuständigen durch einen Zeitzeugen, der mitbekam, dass in dem betroffenen Bereich gebaut werden sollte und eine Warnung aussprach. Denn er erinnerte sich daran, dass dort eine Bombe runtergekommen war, die nicht explodiert war.

Die Polizei rechnet für den Tag mit enormen Verkehrsbehinderungen und rät dazu, nach Möglichkeit an dem Tag zu Hause zu bleiben. Gegen 13 Uhr soll die Entschärfung erfolgen, wenn alles reibunglos klappt, kann dann im Anschluss ab 14 Uhr mit dem Rücktransport der Evakuierten begonnen werden. Betroffen sind von den Maßnahmen auch zwei Kitas, eine Grundschule sowie ein Altenheim, die entsprechend darauf vorbereitet wurden.