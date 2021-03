Die Stadt hat auf ihrer Homepage erstmals eine Impfstatistik veröffentlicht. (Ingo Möllers)

Das Impfzentrum in Delmenhorst hat bisher 4900 Menschen gegen das Coronavirus geimpft. Davon haben 2400 Personen auch die zweite Impfdosis erhalten. Diese Zahlen hat die Verwaltung am Donnerstag erstmals auf der stadteigenen Internetseite delmenhorst.de veröffentlicht. Zudem informiert die Stadt dort auch täglich über Corona-Patienten, die das Josef-Hospital behandelt. Mit sechs Infizierten ist diese Zahl aktuell so niedrig wie noch nie im Jahr 2021. Ein Patient liegt auf der Intensivstation, gestern waren es zwei. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner beträgt aktuell 69,6.