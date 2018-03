9,9 Prozent mehr Wohnungseinbrüche zählte die Polizei 2017 in Delmenhorst, was vor allem ein statistischer Effekt ist. (Silas Stein)

Delmenhorst. Dass Delmenhorst besser als sein Ruf ist, gilt nicht nur im Bereich des Standortmarketings, sondern auch im Bereich Sicherheit. "Diesen schlechten Ruf belegen die statistischen Zahlen gar nicht", sagt Carsten Hoffmeyer, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch. "Man kann in Delmenhorst wider allen Unkenrufe sicher leben." Das zeigt auch der Blick auf die Polizeistatistik 2017, die nun herausgekommen ist. Für das Jahr verzeichnete die Polizeiinspektion in der Stadt 500 Straftaten weniger, ein Rückgang um 7,5 Prozent. Auch die Aufklärungsquote ist gestiegen und lag 2017 nun bei 63 Prozent. "Im Grunde genommen haben wir einen absolut positiven Trend, und zwar in der gesamten Inspektion", sagt Hoffmeyer.

Bei den sogenannten Rohheitsdelikten, also Dinge wie Körperverletzung, Raub, Bedrohung oder Nötigung, gab es in Delmenhorst 95 Straftaten weniger als noch 2016. Von den insgesamt 783 Fällen waren 34 Raubüberfälle, von denen 22 geklärt werden konnten. "Das ist eine sehr gute Quote", berichtet Oliver Lenz, stellvertretender Leiter des Zentralen Kriminaldienstes in Delmenhorst. Aufgeklärt werden konnten etwa auch die beiden Raubüberfälle vom Oktober, als Täter jeweils nachts mit vorgehaltener Pistole die Angestellten einer Spielhalle sowie einer Gaststätte überfallen hatten. "Das war eine Bremer Bande, die hier tätig war", berichtet Lenz. Zwei der Täter säßen inzwischen in Haft. Den größten Anteil der Rohheitsdelikte machen mit 571 die Körperverletzungen aus. Dafür liegt die Aufklärungsquote in dem Bereich mit 89,49 Prozent relativ hoch. "Das liegt daran, dass das meistens Beziehungstaten sind und sich die Leute kennen", erklärt Lenz.

Bemerkenswert ist auch der Rückgang bei den Diebstählen um 22,1 Prozent. "Das ist überwiegend auf eine polnische Gruppe zurückzuführen, die in der Stadt Fahrrad- und Ladendiebstähle begangen hat", erklärt Lenz. Diese ist inzwischen gefasst, deswegen der enorme Rückgang. Dagegen hat es allerdings 2017 9,9 Prozent mehr Wohnungseinbrüche gegeben. Jedenfalls auf dem Papier. "Das sind vorwiegend noch Taten aus dem Winter 2016, die aber erst 2017 gemeldet wurden", erzählt Lenz. Diese seien zurückzuführen auf eine albanische Tätergruppe, die eine Vielzahl von Einbrüchen begangen hat, aber inzwischen festgenommen wurde. Es gab aber auch 2017 Einzeltäter, wie etwa einen ehemaligen Cuxhavener, der allein 16 gemeldete Einbrüche begangen hat. "Da haben uns Zeugen sehr gute Hinweise gegeben, die uns zu dem Mann führten", erzählt Lenz. Die Aufklärungsquote mit 36,2 Prozent in dem Bereich war entsprechend hoch, im Vorjahr lag sie noch bei 14,6 Prozent. Das sei für Einbrüche schon sehr gut, denn die Täter dort zu fassen, ist nicht einfach. "Das sind meistens gut organisierte Gruppen und wechselnde Täter, die durch die Gegend reisen und nicht nur aus der Region kommen", erklärt Jörg Swarovsky, Chefstatistiker der Polizei. Umso wichtiger sei es, entsprechend gut vernetzt zu sein und mit anderen Polizeiinspektionen zusammenzuarbeiten.

Einen erschreckenden Trend haben die Polizisten im Bereich der Gewalttaten gegen ihre eigenen Leute festgestellt: 25 solcher Straftaten, die auch alle zur Anzeige gebracht wurden, gab es 2017 in Delmenhorst, sechs mehr als noch im Vorjahr. Und das seien nur die Taten, wo es auch wirklich zu handfesten Übergriffen gekommen war. "Verbale Ausfälle sind nicht darin enthalten", erzählt Hoffmeyer. "Da ist ein eigenartiger Trend, den wir da feststellen. Aber das sind nicht nur wir, die Probleme damit haben, sondern auch Einsatzkräfte von der Feuerwehr oder den Rettungskräften", erzählt Hoffmeyer. "Das lassen wir uns natürlich nicht gefallen. Jeder, der sich so verhält, kann sich sicher sein, dass wir das auch strafrechtlich verfolgen werden." Solche Attacken würden auch nicht nur in Ausnahmesituationen vorkommen, sondern bei alltäglichen Einsätzen. "Bei einer Schlägerei kann man ja vielleicht noch eher damit rechnen, aber nicht bei einer Streife, die in der Fußgängerzone einen Radfahrer stoppt, oder bei einem Verkehrsunfall", sagt Lenz.

Große Erfolge verzeichnete die Polizei auch im Schwerpunktgebiet Wollepark. "Es hat sich einiges verändert, das Bild dort ist allein durch die räumliche Veränderung seit dem Abriss ein ganz anderes, positiveres", sagt Hoffmeyer. 852 Kontrollen wurden dort im vergangenen Jahr durchgeführt, rund 1650 Menschen sowie 476 Fahrzeuge überprüft und dabei wurden 280 Menschen "mit Erkenntnissen" registriert, sprich vorbestrafte oder anderweitig aufgefallene Leute. Außerdem konnten 21 Haftbefehle vollstreckt werden. "Das ging von Kleindelikten bis hin zu Morden", erzählt Hoffmeyer. Auch 31 Aufenthaltsermittlungen von Tätern, die noch eine Haft- oder Geldstrafe ableisten mussten, erfolgten. "Es ist den Menschen dort nicht verborgen geblieben, dass wir präsent sind", sagt Hoffmeyer. Das sei sowohl bei den regulär dort lebenden Menschen der Fall, als auch bei denen, die sich dort versteckt haben. "Es ist ein toller Erfolg, den wir da erreicht haben."

Ähnlich geht die Polizei inzwischen auch im Bahnhofsgebiet der Stadt vor. "Dort haben wir vermehrt Pöbeleien, Körperverletzungen und Diebstähle", berichtet Hoffmeyer. Eigentlich habe sich die Situation dort seit 2007 kontinuierlich positiv entwickelt, das habe sich aber seit Ende 2017 wieder verändert. "Da sind wir natürlich nicht bereit, das hinzunehmen", erzählt Hoffmeyer. Deswegen habe man entsprechend mit verstärkten Kontrollen reagiert.

Auffällig waren laut Lenz auch die Vorfälle mit Betrügern, die sich als Polizisten ausgegeben haben. "Das ist ein Phänomen, das verstärkt aufgetreten ist, man aber in der Statistik nicht erfassen kann", erklärt Lenz. Um dem Trend entgegenzuwirken, setzt die Polizei auch verstärkt auf Prävention und warnt vor solchen Betrügern.