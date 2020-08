Ein 50-jähriger Mitfahrer eines Motortrikes ist am Sonntagvormittag bei einem Verkehrsunfall in Dünsen schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben wollte eine 48-jährige Frau aus Berne gegen 9.35 Uhr mit ihrem Motortrike rückwärts auf ein Grundstück am Birkenweg einparken. Dabei blieb sie am Gashebel hängen und touchierte mit dem Fahrzeug die Hauswand. Beim Wiederanfahren auf die Fahrbahn stieß sie dann gegen ein auf dem Grundstück abgestelltes Fahrzeug. Der 50-Jährige verletzte sich bei der Kollision mit der Hauswand schwer und wurde ein ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf 1400 Euro.