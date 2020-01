Sachschaden in Höhe von rund 55 000 Euro ist am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der A 28 im Bereich der Gemeinde Hude entstanden, an dem vier Autos und ein Sattelzug beteiligt waren. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 32-jähriger Autofahrer aus Bremen gegen 17.30 Uhr den Wagen eines anderen Verkehrsteilnehmers abgeschleppt. Im Autobahnkreuz Oldenburg-Ost wechselte das Gespann von der A 29 auf die A28 in Richtung Bremen. Kurz nach dem Auffahren auf die A 28 gerieten die beiden Autos ins Schleudern und lösten sich von der Abschleppstange.

Beide Fahrzeuge kamen quer zur Fahrbahn, der eine auf dem Überholfahrstreifen, der andere auf dem Hauptfahrstreifen, zum Stehen. Ein nachfolgender 53-jähriger Sattelzugführer aus den Niederlanden sowie ein 30-jähriger Autofahrer aus Delmenhorst versuchten zwar noch auszuweichen, kollidierten aber mit jeweils einem der beiden über die Fahrbahn schleudernden Fahrzeuge. Ein weiterer Autofahrer aus Bremen konnte ebenfalls nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem Sattelzug, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog.

Für die Bergungsarbeiten musste die A28 in Fahrtrichtung Bremen etwa drei Stunden halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr konnte über den Überholfahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.