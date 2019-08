Symbolbild (Monika Skolimowska/dpa)

Ein 56-jähriger Autofahrer aus der Gemeinde Ganderkesee ist am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Stenum tödlich verletzt worden. Nach Polizeiangaben war der Mann gegen 17.40 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Straße Steenhafer Berg abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der 56-Jährige starb trotz schneller Hilfe durch Ersthelfer noch an der Unfallstelle. Neben Feuerwehr, Rettungswagen und Notarzt war auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Die Fahrbahn blieb während der Bergungsarbeiten für etwa zwei Stunden voll gesperrt. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden.