Symbolbild (Jonas Güttler/dpa)

Das Land Niedersachsen hat am Mittwoch für Delmenhorst einen weiteren Corona-Toten gemeldet. Laut städtischem Gesundheitsamt handelt es sich dabei um einen Mann im Alter von Anfang 80, der am Montag im Josef-Hospital verstorben war. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus steigt somit auf 60. Im März zeigt sich allerdings eine deutlich rückläufige Tendenz der Todeszahlen. Nach 15 und zwölf Toten in den Monaten Januar und Februar liegt die Zahl der Verstorbenen im März bei vier. Diese Entwicklung ist auf die Impfungen zurückzuführen.