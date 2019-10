60 statt 90 Minuten

Auch in diesem Jahr wird der Saal des Hauses Adelheide am 11.11. wieder bis auf den letzten Platz gefüllt sein. (INGO MöLLERS)

„Wir sind Fasching“, lautet das Motto für die Faschingssaison 2019/2020 – und treffender hätte das Motto für den Auftaktabend kaum ausfallen können. War es viele Jahre lang üblich, dass das Programm am 11.11. zumindest teilweise auch von auswärtigen Kräften bestritten wurde, so setzt das Regieteam um Kristin Rohlfs und Jens Hambach nun eine Neuerung um, die sie bereits im vergangenen Jahr angekündigt haben. Erstmals sollen nämlich wieder ausschließlich eigene Kräfte den Abend gestalten. „Keine Experimente mehr“, sagt Rohlfs – eben getreu dem Motto „Wir sind Fasching“.

Ursprünglich war der 11.11. mal als Abend für die Aktiven gedacht. Vor diesem Hintergrund hatte die Regie viele Jahre lang auswärtige Acts – teilweise Bühnenprofis – verpflichtet, die es beim Ganderkeseer Publikum aber nicht immer ganz leicht hatten. "Inzwischen haben wir aber auch sehr viele Anfragen von Aktiven aus den eigenen Reihen, die zwar nicht unbedingt bei den Büttenabenden auf die Bühne möchten, aber den 11.11. für sich nutzen wollen“, erklärt die Regisseurin. Und weil sie weiß, dass die meisten Menschen im Saal vor allem deshalb kommen, um zu erfahren, wer das neue Prinzenpaar werden wird, hat die Regie das Showprogramm zudem von 90 Minuten auf eine Stunde verkürzt. Außerdem soll der 11.11. mit Markus Weise für die kommenden Jahre einen festen Moderator bekommen. "Das schließt aber nicht aus, dass wir an diesem Abend Talenten, die sich zutrauen, die Büttenabende zu moderieren, als Co-Moderatoren einsetzen", kündigt Rohlfs an. In diesem Fall werde Weise den Abend allerdings alleine moderieren.

Inzwischen hat es sich zu einer Tradition der Eröffnungsabende entwickelt, dass einige Festausschuss-Mitglieder unter dem Motto „Fußgruppe mit Adoptivkinder“ einen musikalischen Beitrag zum Programm beisteuern. „Die haben sich wieder etwas sehr Nettes einfallen lassen", lässt Kirstin Rohlfs durchblicken. Darüber hinaus werde es eine tänzerische Darbietung geben, und auch die Gesangsgruppe Büttflicker ist am 11.11. wieder mit von der Partie. Erstmals sei auch der Fanfarenzug in das Programm mit eingebunden. Dafür gibt es auch einen guten Grund, stellt der Fanfarenzug mit Claudia I. ja auch die amtierende Prinzessin. Und eine kleine Überraschung behält sich das Regieteam laut Rohlfs auch noch vor.

Bereits zum vierten Mal ist das Haus Adelheide in Delmenhorst Schauplatz des Auftaktabends, der Saal hat sich für die Faschingsveranstaltung voll bewährt. Für die amtierenden Majestäten Stefan II. (Hinderlich) und Claudia I. (Ordemann) ist es dann an der Zeit, ihr Zepter abzugeben, ehe GGV-Präsident Uwe Meyer, der zum letzten Mal für diese Aufgabe in die Bütt steigen wird, die neuen Tollitäten proklamiert. Abschied nehmen an diesem Abend auch die vier Ehrendamen Celina Famulla, Lisa-Marie Kuhnke, Marieken Molde und Irina Fetter sowie das Kinderprinzenpaar Konrad I. (Schwenzel) und Annie I. (Ordemann). Und weil der 11. November in diesem Jahr auf einen Montag fällt, beginnt das Programm auch erst um 20 Uhr.

Der Festausschuss der Gemeinschaft Ganderkeseer Vereine (GGV) hat den Orden für die neue Saison ausgewählt, und auch das „Greifkommando“, das das zu kürende Prinzenpaar bestimmt, ist dem Vernehmen nach bereits wieder aktiv gewesen. Bleibt die GGV beim bisherigen Prozedere, werden Prinz und Prinzessin in der kommenden Saison turnusgemäß wohl wieder unverheiratet sein.