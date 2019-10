Der Mann wurde in der Huder Firma an einem Regal eingeklemmt. (Patrick Seeger/dpa)

Bei einem Betriebsunfall im Werkstattraum einer Kunststoffverarbeitungsfirma in Hude ist am Freitagabend ein 64-Jähriger ums Leben gekommen. Der Mitarbeiter der Firma sei durch in Bewegung geratene Lasten gegen ein Lagerregal gedrückt und eingeklemmt worden, berichtet die Polizei. Der Mann erlag noch vor Ort seinen Verletzungen. Wie die Lasten in Bewegung geraten sind, ist noch unklar. (sei)