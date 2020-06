Schwere Verletzungen hat sich ein 67-jähriger Mann am Montagabend bei einem Verkehrsunfall in Dötlingen zugezogen. Der Mann aus Großenkneten befuhr laut Mitteilung der Polizei gegen 19.50 Uhr mit seinem Motorrad die Straße Oelmühle in Richtung Dötlingen. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, stürzte und zog sich schwere, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Die entstandenen Sachschäden blieben gering und betragen rund 500 Euro.