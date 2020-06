Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hatterwüsting ist am Sonntagnachmittag ein 69-jähriger Mann tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilt, war der Großenkneter gegen 15 Uhr mit seinem Leichtkraftrad auf der Hatter Straße in Richtung Kirchhatten unterwegs und wollte in Höhe Hasenweg einen vor ihm fahrenden Wagen eines 26-Jährigen aus der Gemeinde Hatten überholen. Während des Überholvorganges bog der Autofahrer nach links ab und kollidierte mit dem Kleinkraftrad. Der 69-Jährige stürzte dabei schwer und erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der 26-Jährige verletzte sich nur leicht. Die Unfallstelle musste bis 17 Uhr voll gesperrt werden. Die Schadenshöhe schätzten die Beamten auf 8000 Euro.