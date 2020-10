Nach sechs Aktionen geht es für Marcel Kolbe, Peer Hollmann, Philipp Davydov, Carolin Kolbe und Eske Albert jetzt in die Winterpause. Es fehlt Cedric Trülzsch. (TAMMO ERNST)

Altglas, Autoreifen und alte Chemikalien in der Delme und den angrenzenden Flüssen – es gibt viel zu tun. Das sind alltägliche Funde, die Marcel Kolbe mit seinen Freunden macht, wenn sie auf den hiesigen Flüssen Müll sammeln. Dieses Jahr sind die jungen Erwachsenen sechs Mal unterwegs gewesen.

Die Verschmutzung der Flüsse und Landschaften schreitet immer weiter voran. Das bemerkte auch Cedric Trülzsch bei einem Spaziergang an der Bäke. Mit Marcel Kolbe, der Mitglied im Welse-Delme-Weser-Kanuverein (WDW) ist, kam er ins Gespräch über die unglaubliche Vermüllung des Flusses. So entschieden sie sich, gemeinsam aktiv zu werden. „Wir kennen uns alle vom Gymnasium“, erzählt Carolin Kolbe. So kam es, dass die sechs Freunde zu ihrer ersten Müllsammelaktion aufbrachen.

Mit Einer-Kanus, Kanadiern und einem Transportboot des WDW ausgestattet, machte sich die Freundesgruppe dieses Jahr sechs Mal auf die Suche nach Sperrmüll und anderen Fremdkörpern. „Anfangs waren wir nur mit Müllbeuteln und Handschuhen ausgestattet“, sagt Phillipp Davydov. So konnten die Freunde allerdings nur die Wasseroberfläche säubern. An Strecken, wo das Wasser zu tief ist, schreckten die Jugendlichen auch nicht davor zurück, zu Fuß weiterzumachen. Einige der Gruppe wateten dazu durchs Wasser, um den Müll, der im Schlamm steckt, aufzuspüren. Um sich beim Müll sammeln nicht zu verletzten, sind sie nun mit Neoprenanzügen und -schuhen ausgestattet und tragen dicke Einmalhandschuhe.

Die Freunde fahren auf der Bäke, Welse und Delme bis zur Hasberger Mühle. „Das sind jeweils so ein bis zwei Kilometer Strecke, und dann ist unser Transport-Boot auch schon voll“, sagt Peer Hollmann. Manchmal waren sie sogar mit zwei Booten unterwegs. Beim ersten Ausflug sammelten sie zwei Säcke voller Bierflaschen. Leere Flaschen findet die Gruppe nach wie vor reichlich. „Die Flaschen sind ein richtiges Problem“, berichtet Hollmann: „Die finden wir überall.“ Auf einem rund 16 Quadratmeter großen Areal fanden die jungen Umweltschützer bei ihrer jüngsten Fahrt ganze 70 Bierflaschen. Den Pfand der Flaschen benutzten die Jugendlichen, um einen Teil der Entsorgungskosten beim Wertstoffhof zu decken. Vor allem Kleidung holten die jungen Erwachsenen aus dem Fluss. „Mit den Klamotten, die wir bisher gefunden haben, könnten wir viele Personen ankleiden – von der Unterwäsche bis zum Oberhemd“, erzählt Eske Albert.

Noch viel alarmierender sind die Sperrmüll-Funde, die die jungen Erwachsenden machen. Vom jüngsten Aktionstag kehrten sie mit drei Fahrrädern, mehreren Autoreifen und einem alten Zigarettenautomaten wieder. Ein anderes Mal fanden die engagierten Freunde nahe des Heidkruger Fußballvereins eine Porzellantoilette. „Das war eine ganze Toilette, nur ohne Spülkasten“, sagt Kolbe lachend. Durch das Gewicht des zusätzlichen Schlamms war es unmöglich die Toilette zu bergen. Aus dem Fund wurde eine zweitägige Bergungsaktion, bei dem sie von zwei Freunden mit einem Geländewagen unterstützt wurden. Anschließend transportierten sie die Toilette mit den anderen Sperrmüll-Funden zum Wertstoffhof.

Kostenübernahme durch SPD-Politker

Das seien eher die kuriosen Geschichten. Schlimmer findet die Freundesgruppe allerdings, dass Delmenhorster Sondermüll, wie Ölfässer, Neonröhren und Bremsflüssigkeit in der Delme und anderen Gewässern entsorgt werden. „Das sind so Sachen, bei denen ich mich frage, wer so etwas in den Fluss wirft“, erklärt Kolbe. Vor allem Chemikalien und Verpackungsmüll, wie Styropor, seien für Laien kaum zu entfernen.

Der gesammelte Müll wurde auf dem Gelände des WDW gelagert und stellte die Gruppe vor das Problem der Entsorgung. Mit der Abfallwirtschaft Delmenhorst und einer anteiligen Kostenübernahme durch den Landtagsabgeordneten Deniz Kurku (SPD) konnte der Müll entsorgt werden. „Es ist unglaublich, was schon alles aus dem Wasser geborgen wurde. Es kann nicht sein, dass diese jungen Menschen jetzt auch noch die Kosten selbst tragen müssen“, sagt der Parlamentarier. Er hofft, dass sich weitere Delmenhorster oder Unternehmen finden, die solche Aktionen unterstützen.

Insbesondere die Gedankenlosigkeit mancher Delmenhorster können die Freunde nicht nachvollziehen. An Strecken, die bei Hundebesitzern für Spaziergänge beliebt sind, finden sie beispielsweise häufig Kotbeutel in der Delme. Es sei eine „riesige Schweinerei“, die gefüllten Müllbeutel rauszufischen. Aber vor allem sei es nicht verständlich, warum die Hundebesitzer erst die Hinterlassenschaften eintüteten, um sie dann im Fluss zu versenken. Ein Zustand, der offenbar zunehmend zur Normalität werde.

Völlig untätig werden die Jugendlichen die Winterpause nicht verbringen. So könne die Zeit für Recherche genutzt werden. „Wir suchen immer noch ein neues Boot, mit dem wir die Funde transportieren können“, betont Kolbe. Da einige der jungen Erwachsenen schon in anderen Städten studieren, werde es immer schwieriger, feste Termine zu finden. „Aber wir planen weitere Aktionstage“, versichert Hollmann. Auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit müssten sich alle beteiligen, damit das Vorhaben erfolgreich verläuft, finden die jungen Erwachsenen. Im Rahmen des Aktionstags „Delmenhorst putzt sich heraus“ unterstützen auch die restlichen Mitglieder des Kanuvereins die Müllsammelaktion.