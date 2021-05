Zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Straßen Kreuzweg, Platanenstraße und Im Wiesengrund ist es am Dienstagnachmittag in Delmenhorst gekommen. Wie die Polizei mitteilte, übersah eine 57-jährige Autofahrerin in dem Kreuzungsbereich eine von rechts kommende 44-Jährige aus Delmenhorst. Diese befuhr mit ihrem Auto den Kreuzweg in Richtung Heidkruger Weg. Bei dem darauffolgenden Zusammenstoß blieben beide Frauen unverletzt. Das Fahrzeug der 57-Jährigen war anschließend nicht weiter fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Beamten schätzen den Gesamtschaden an beiden Autos auf rund 7000 Euro.