Nach dem Unfall war die Fahrbahn in Richtung Oldenburg rund drei Stunden voll gesperrt. Es bildete sich ein Stau von bis zu fünf Kilometer Länge. (Nonstop News)

Hatten. Sachschaden in Höhe von mindestens 70.000 Euro ist am Sonnabendnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 28 im Bereich der Gemeinde Hatten entstanden. Zwei Unfallbeteiligte erlitten zudem leichte Verletzungen.

Nach Polizeiangaben überholte ein 43-jähriger Autofahrer aus Bremen gegen 17 Uhr zwischen den Anschlussstellen Hude und Hatten zunächst einen Lastwagen und wollte danach ein weiteres Fahrzeug passieren. Von hinten näherte sich ein 29-Jähriger aus der Gemeinde Harpstedt, der die Situation falsch einschätzte und mit hoher Geschwindigkeit auf den voraus fahrenden Wagen auffuhr.

Nach der Kollision verloren beide Fahrer die Kontrolle über ihre Fahrzeuge und schleuderten über die Fahrbahn, wobei sie mehrfach gegen die Mittelschutzplanke prallten. Die Fahrbahn in Richtung Oldenburg war durch die beschädigten Fahrzeuge, Trümmerteile und Betriebsstoffe auf einer Länge von 150 Metern komplett blockiert und verunreinigt. Eine 47-jährige Frau aus Oldenburg überfuhr in der Folge eines dieser Trümmerteile, wodurch ihre Reifen beschädigt wurden.

Alle drei beteiligten Fahrzeuge waren nach Mitteilung der Beamten nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. In den beiden hauptbeteiligten Autos hatten nahezu alle Airbags ausgelöst. Trümmerteile fielen auch auf die Gegenfahrbahn, sodass es auch hier kurzfristig zu Verkehrsbehinderungen kam. Weitere Fahrzeuge wurden aber nicht beschädigt.

Trotz der hohen Aufprallgeschwindigkeit ist der Unfall relativ glimpflich ausgegangen, resümiert die Polizei. Die 46-jährige Beifahrerin im vorderen Auto sowie der 29-Jährige Unfallverursacher gelten als leicht verletzt. Sie wurden mit zwei Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren.

Der Verkehr in Richtung Oldenburg musste über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbei geführt werden. Der sich bildende Stau hatte zwischenzeitlich eine Länge von mehr als fünf Kilometern. Bei den Sperrmaßnahmen kamen Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Oldenburg zum Einsatz. Die Fahrbahn wurde von einem Spezialunternehmen gereinigt. Erst um 20 Uhr konnte der Verkehr in Richtung Oldenburg wieder freigegeben werden.