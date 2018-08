Symbolbild (dpa)

Auf einem Parkplatz am Hasporter Damm 110 in Delmenhrost haben am Freitagabend zwei Männer einen 70-Jährigen Mann verprügelt. Ein 47-Jähriger und ein 41-Jähriger schlugen auf den dritten Mann unter anderem mit eine Leiste aus Aluminium ein, die aus einem Türrahmen gerissen wurde. Der Vorfall ereignete sich gegen 19 Uhr.

Das Opfer wurde mit mehreren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die zwei stark alkoholisierten Männer erhielten zuerst einen Platzverweis. Als der 47-Jährige aus Delmenhorst sich nicht daran halten wollte, wurde er in Gewahrsam genommen und beleidigte die Polizisten.

Es wurden Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und Beleidigung eingeleitet. (hee)