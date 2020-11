Rund 11 000 Euro Schaden ist am Montag bei einem Verkehrsunfall in Wildeshausen entstanden. Wie die Polizei zum Hergang mitteilt, fuhr ein 77-jähriger Autofahrer aus der Gemeinde Dötlingen mit seinem Wagen auf der Düngstruper Straße in Richtung Südring und übersah dabei aufgrund der tiefstehenden Sonne einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten Lastwagen. Durch den Aufprall auf den Laster wurde der 77-Jährige leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.