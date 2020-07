Auffahrunfall auf der Adelheider Straße: Wie die Polizei berichtet, hat eine 76-jährige Autofahrerin aus Delmenhorst auf ihrem Weg in Richtung Innenstadt am Montagnachmittag schlicht zu spät bemerkt, dass die beiden Fahrzeuge vor ihr abgebremst haben, sodass es zu dem Zusammenstoß kam. Gegen 17.30 Uhr wollte demnach ein Autofahrer ungefähr auf Höhe der Yorckstraße von der Adelheider Straße nach links auf ein Grundstück abbiegen. Um den Gegenverkehr passieren zu lassen, bremste er vollständig ab. Der 43 Jahre alte Autofahrer hinter ihm sah das und bremste folgerichtig ebenfalls ab, die 76-Jährige fuhr jedoch auf. Sie und der 43-Jährige zogen sich laut Polizei leichte Verletzungen zu und kamen ins Krankenhaus. Am Wagen der Frau entstand Totalschaden, der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wurde von den Beamten auf rund 8000 Euro geschätzt.