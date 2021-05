Ein Sachschaden in der Höhe von rund 8000 Euro ist am Freitagmorgen bei einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen an der Bremer Straße in Delmenhorst entstanden. Nach Angaben der Polizei übersah ein 50-Jähriger beim Linksabbiegen auf ein Grundstück einen entgegenkommenden Autofahrer aus Delmenhorst. Der Wagen, der von einem 26-jährigen Delmenhorster gesteuert wurde, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.