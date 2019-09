Die Polizei rückte zur Suchaktion im Friedwald aus. (Symbolbild) (DPA)

Hude. Eine 80-jährige Frau aus Wiefelstede ist am Montag um 12.30 Uhr von ihrem 81-jährigen Ehemann im Friedwald Hude als vermisst gemeldet worden. Nach Angaben der Polizei habe der Mann seine Ehefrau während eines Spaziergangs aus den Augen verloren. Auch nach einer anderthalbstündigen Suche habe er diese nicht finden können. Die Suchmaßnahmen in dem großen Waldgebiet wurden daraufhin durch Kräfte der Polizei und der umliegenden Ortsfeuerwehren verstärkt. Ein Polizeihubschrauer war ebenfalls im Einsatz, um sich an der Suche nach der Frau zu beteiligen. Während der Maßnahmen wurde die geschwächte, aber sonst unverletzte 80-Jährige durch Passanten gefunden. Sie konnte nach kurzer rettungsdienstlicher Betreuung mit ihrem Ehemann den Heimweg antreten, teilten die Beamten mit.