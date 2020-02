Nach einem Diebstahl an einer 82-Jährigen hofft die Polizei auf Zeugenhinweise. (Symbolbild) (Björn Hake)

Delmenhorst. Trickdiebe haben am Dienstag ihr Unwesen in Delmenhorst getrieben. Die bislang unbekannten Täter klingelten in der Zeit zwischen 15.30 und 16 Uhr an der Wohnungstür einer 82-Jährigen an der Goethestraße und zeigten Kaufinteresse an ihren Gartenmöbeln, heißt es im Polizeibericht. Während die Delmenhorsterin sich mit den vermeintlichen Interessenten nach draußen begab, verschaffte sich eine weitere Person unbemerkt Zutritt zur Wohnung und stahl Wertgegenstände aus dem Schlafzimmer. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter 0 42 21 / 1 55 90 entgegen.