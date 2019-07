Bei der Ausbildungsabschlussfeier der Kreishandwerkerschaft Delmenhorst/Oldenburg-Land wurden im Kleinen Haus nicht nur 86 Gesellenbriefe überreicht, sondern auch die besten Auszubildenden geehrt. Für die Jahrgangsbesten (von links) Kevin Leberecht, Nina Müsegades, Jakob Holthaus und Torben Maskow gab es dafür Präsente. (INGO MÖLLERS)

Damit der Mensch mit Außerirdischen in Kontakt treten kann, braucht man Handwerker. Und Außerirdische, natürlich“, stand auf einem der Handwerkskammerbanner. Zusammen mit gelben und weißen Blumen zierten sie die Bühne des Kleinen Hauses. Denn am Donnerstag feierte die Kreishandwerkerschaft Delmenhorst/Oldenburg-Land 86 junge Menschen, die ihre Ausbildung im Handwerk bestanden haben. Und wie es sich für eine Abschlussfeier für ehemalige Berufsschüler so gehört, trat auch Kerschenstone auf – die Schülerband der Delmenhorster BBS II.

„Während Ihrer Ausbildung haben Sie alle viel Unterstützung erfahren“, sagte Kreishandwerksmeisterin Britta Franke in ihrer Begrüßung. „Aber das meiste haben Sie selbst geleistet, und darauf können Sie stolz sein. Seien Sie stolz darauf, ein Handwerk gelernt zu haben.“ Christel Ziesler kam in ihrer Funktion als stellvertretende Landrätin des Landkreises Oldenburg und freute sich sichtlich darüber, dass fast alle Plätze im Kleinen Haus besetzt waren. „Sie können jetzt durchstarten“, munterte sie die frischgebackenen Gesellen auf. „Nutzen Sie die zahlreichen Chancen zur Weiterbildung, die das Handwerk bietet. Aber erst einmal dürfen Sie feiern. Sie haben es sich verdient.“

Wie es den ehemaligen Auszubildenden gerade geht, konnte wohl keiner der Festredner (von Mirco Stüwe, der Gastredner und Geehrter zugleich war) besser nachvollziehen als Irene Fuxen. Sie selbst wurde gerade erst am 18. Juni zur Vizepräsidentin der Handwerkskammer Oldenburg gewählt. „Lassen Sie uns gemeinsam auf die Reise gehen“, sagte sie zu den Gesellen. „Sie und ich, wir haben eine neue Aufgabe vor uns.“ Sie betonte, dass es gerade gute Chancen für Führungskräfte gebe: „3000 Betriebe stehen bald vor der Übergabe. Vielleicht reizt Sie das. Aber vielleicht werden Sie auch eines Tages mich oder den Präsidenten im Amt beerben.“ Nach dem Lied „Das Lächeln“, das Kerschenstone selbstverfasst hat, trat der erste männliche Redner auf die Bühne. „Das Handwerk wird weiblich“, kommentierte Carsten Bleckwenn, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, die offensichtliche Entwicklung.

Der zweite männliche Redner war Mirco Stüwe, der gerade seine Ausbildung im Autohaus Wako abgeschlossen hatte. Er erzählte, dass er zunächst eine kaufmännische Ausbildung begonnen hatte: „Jeder, der mich kannte, hat mich gefragt, warum ich ins Büro will“, erzählte er. „Nach anderthalb Jahren habe ich mich das auch gefragt, habe diese Ausbildung abgebrochen und eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker angefangen. Was ich damit sagen will: Es ist nie zu spät, neu anzufangen, aber es immer zu früh, aufzugeben.“

Während die jungen Menschen ihre Gesellenbriefe erhielten, gab es mehrere kleine Programmänderungen. So haben beispielsweise die beiden Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk Bäckerei Nina Müsegades (Bäckermeister Haferkamp) und Fabian Niemietz (Krützkamp) ihren Berufsschullehren Geschenke überreicht. „Unsere Klassenlehrerin Sabina Borchers hat versucht, uns Mathe beizubringen“, sagte Niemietz. „Ob sie es geschafft hat, wissen wir bis heute nicht. Aber deswegen überreichen wir ihr jetzt etwas zum Rechnen.“ Mit diesen Worten schenkte er ihr stellvertretend für seine Berufsschulklasse eine Kiste voller Kleingeld.

22 Gesellen bekamen Präsente dafür, dass sie ihre Ausbildung mit „gut“ oder besser abgeschlossen hatten, die vier besten erhielten sogar Urkunden. Eine besondere Ehre wurde dem jungen Tischler Torben Maskow (Tischlerei Rainer von Seggern) zuteil: Er hat den Publikumspreis von „Tischler und Kunst“ bekommen. Bei dieser Ausstellung, die zuletzt am 23. Juni in der Markthalle stattfand, zeigen Noch-Auszubildende ihre Gesellenstücke. „Herr Maskow bekommt einen Zuschuss für seine Reisekasse oder für sein Studium“, verkündete Bleckwenn. Wie Ziesler ging auch Bleckwenn in seinem Schlusswort darauf ein, wie wichtig es ist, sich fortzubilden. Er erinnerte daran, dass aus dem Kfz-Mechaniker inzwischen der Kfz-Mechatroniker geworden ist, weil die heutigen Autos mehr an Computer als an mechanische Geräte erinnern. „Die Zukunft ist also digital, aber damit sind Sie ja bestens vertraut“, zeigte er sich überzeugt. „Aber denken Sie daran: Auch Ihr Fachwissen braucht Updates und Upgrates.“