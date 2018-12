Das Wohnhaus am Wollepark 13 steht bereits seit einigen Jahren leer, im Gebäude 14 leben allerdings noch einige Menschen. Bevor der Block abgerissen werden kann, will die Stadt die Mieter jetzt unterstützen, um neue Wohnungen zu finden. (INGO MÖLLERS)

Die Stadt kann die beiden Wohnblöcke am Wollepark 13 und 14 nun kaufen. Das hat das Landgericht in Hannover entschieden und bereits am Dienstag eine entsprechende Entschädigungssumme festgelegt. Nun kann die Stadt ihr Vorkaufsrecht vollziehen, das sie bereits 2015 ausgeübt hat. Mittelfristig sollen auch diese beiden Blöcke abgerissen werden.

Allerdings muss die Stadt doch mehr bezahlen, als sie selbst vorgeschlagen hatte. 700.000 Euro, der damalige Verkehrswert, bot die Verwaltung 2015 als Entschädigungssumme, als sie ihr Vorkaufsrecht geltend machte. Dagegen hatte der Eigentümer geklagt, der damit nicht einverstanden war. Er forderte 950.000 Euro – und genau die muss die Stadt nun auch zuzüglich Nebenkosten für die beiden Wohnblöcke bezahlen, so hat es die Baulandkammer in Hannover entschieden. Die Kosten sollen aus Mitteln der Städtebauförderung finanziert werden, teilte Stadtsprecher Timo Frers mit. Im Haushalt für kommendes Jahr hat die Stadt 1,5 Millionen Euro für den Wollepark bereitgestellt, zwei Drittel der Summe kommen aus dem Förderprogramm.

Block 14 noch bewohnt

Allerdings könnte es bis zum Abriss noch etwas dauern. Denn auch wenn das Wohnhaus 13 bereits schon seit einigen Jahren leer steht, ist das Gebäude mit der Hausnummer 14 derzeit noch bewohnt. Die Stadt will deshalb nach dem Erwerb der Häuser einen Sozialplan nach Baugesetzbuch aufstellen. „Er dient dazu, nachteilige Auswirkungen der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme und des Bebauungsplans für die Betroffenen zu mildern“, erläuterte Frers. Bei der Umsetzung des Sozialplanes sollen auch der Sanierungsträger für den Wollepark sowie das Nachbarschaftszentrum aktive Unterstützung leisten.

Außerdem wurde für die beiden Gebäude bereits eine Hausverwaltung beauftragt. Wenn der Kauf durch die Stadt offiziell vollzogen und sie neuer Eigentümer der Wohnblöcke ist, soll die Hausverwaltung gemeinsam mit dem Sanierungsträger und dem Quartiersmanagement auf die Bewohner zugehen. So sollen sie über das weitere Vorgehen und auch Unterstützungsmöglichkeiten informiert werden.

„Nach dem Kauf der Westfalenstraße 8 im Sommer ist das die nächste tolle Nachricht für den Wollepark in diesem Jahr – und das noch pünktlich zu Weihnachten“, kommentierte Oberbürgermeister Axel Jahnz das Urteil. „Vorige Woche auf dem Stadtempfang habe ich versprochen, dass wir zwei weitere Blöcke bekommen werden. Ich freue mich, dass es nach der Verzögerung durch das Gerichtsverfahren nun soweit ist.“ An der Perspektive für die 1970er-Jahre-Blöcke lässt er keinen Zweifel: „Auch die werden wir abreißen.“

Denn die beiden Häuser befinden sich in dem Bereich des Quartiers, der langfristig gesehen zu einem neuen, größeren Eingangsbereich für den eigentlichen Park umgewandelt werden soll. Damit soll die historische Grünanlage für ein breiteres Publikum zugänglich gemacht und der Bereich generell offener gestaltet werden. So sieht es der städtebauliche Rahmenplan vor. „Mit der Gerichtsentscheidung ergeben sich neue Perspektiven“, freute sich auch Stadtbaurätin Bianca Urban über die Nachricht. „Jetzt können wir handeln und unsere Sanierungsziele weiter umsetzen. Der Eigentumswechsel ist ein wichtiger Schritt, um diesen zentralen Stadtbereich aufzuwerten und neue Qualitäten zu entwickeln."

Ebenfalls erfreut zeigte sich Axel Langnau, Geschäftsführer der Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft (DWFG), die das Immobiliengeschäft für die Stadt abwickelt: „Wir sind sehr froh, dass der Erwerb jetzt erfolgen kann und der weiteren Abwicklung zur Erreichung der städtebaulichen Sanierungsziele nichts mehr im Wege steht.“

Im kommenden Jahr dürfte die Stadt also ein ganzes Stück ihrem Ziel näher kommen, aus dem einstigen Schandfleck ein neues Vorzeigequartier in zentraler Lage zu schaffen. Beim Haus an der Westfalenstraße 8, das die Stadt im Sommer für gerade einmal 79.000 Euro plus Nebenkosten erwerben konnte, sollen im kommenden Jahr bereits die Bagger anrollen. Für den Abriss hatte der Stadtrat noch im November einer Haushaltsüberschreitung für 2018 von 700.000 Euro zugestimmt. Die Planungen für die Nachnutzung des 2444 Quadratmeter großen Grundstücks neben dem Nachbarschaftszentrum laufen schon.