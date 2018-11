Die Polizei fahndet öffentlich mit Foto und Beschreibung. (Polizei)

Eine 95-jährige Delmenhorsterin ist im Juli von Unbekannten bestohlen worden. Die Polizei fahndet nun nach einem der Verdächtigen. Laut Polizei klingelte am 10. Juli gegen 11 Uhr eine Frau an der Haustür „Am Deichschart“ bei der 95-Jährigen und bat um ein Glas Wasser. Nachdem sie hereingebeten wurde, verwickelte sie die ältere Dame in ein Gespräch. Die Ablenkung nutzte eine weitere Person, um in die Wohnung zu gelangen. Es wurde ein Portemonnaie mit Bargeld und EC-Karte entwendet.

Das Fahndungsfoto. (Polizei Delmenhorst)

Die Karte wurde gegen 14.10 Uhr in einer Sparkassen-Filiale Am Brill in Bremen genutzt und 825 Euro abgehoben. Die Polizei fahndet nun nach dem Mann, der das Geld abhob. Er wird wie folgt beschrieben: 20 bis 25 Jahre alt, schlanke Statur, dunkle, kurze und lockige Haare, Dreitagebart. Er war bekleidet mit einer olivgrünen Kapuzenjacke, dunklem Pullover, Jeans und schwarzen Sneakers mit weißer Sohle. Hinweise unter: 0 42 21 /1 55 90.