Mit schweren Verletzungen sind am Montag eine 67-jährige Autofahrerin und ihr 45-jähriger Beifahrer ins Krankenhaus gekommen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die 67-Jährige gegen 12.15 Uhr mit ihrem Auto auf der Autobahn 1 in Richtung Münster, übersah zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-Nord und Wildeshausen-West aus Unachtsamkeit einen vor ihr fahrenden Sattelzug und fuhr auf diesen auf.

Durch die Kollision wurden beide Insassen des Autos schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein Hund, der sich ebenfalls im Fahrzeug befand, blieb unverletzt und wurde zunächst zur weiteren Betreuung in ein Tierheim gebracht. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich laut Polizei auf etwa 15 000 Euro.

Der 54-jährige Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt und konnte seine Fahrt fortsetzen. Gegen die 67-Jährige hat die Polizei ein Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.