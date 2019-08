Ein Lkw ist bei Wildeshausen ausgebrannt. (Polizei Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch)

Ein brennender Laster hat am Dienstagabend zu Verkehrseinschränkungen auf der A1 zwischen Wildeshausen-West und Wildeshausen-Nord geführt. Die Polizei hob die Vollsperrung am frühen Mittwochmorgen um vier Uhr wieder auf. Aufgrund von Fahrbahnschäden durch den Brand, ist die Geschwindigkeit am Einsatzort auf 60 Kilometer pro Stunde reduziert, teilte die Polizei auf Twitter mit.

Ein Lastwagen war am Dienstagabend auf dem Standstreifen in Brand geraten. Die Ursache waren nach Angaben der Polizei heißgelaufene Bremsen. Am Abend wollten die Einsatzkräfte den Rückstau auflösen, indem sie immerhin diese Fahrzeuge einspurig am Brandort vorbei lotsten. Starke Rauchentwicklung behinderte zeitweilig auch den Gegenverkehr in Richtung Osnabrück. (dpa/par)

+++ Der Artikel wurde um 7.44 Uhr aktualisiert +++