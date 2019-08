Bei dem Unfall wurde nach Polizeiangaben eine Person leicht verletzt. (Nonstopnews)

Am Donnerstag ist es gegen 10 Uhr auf der A 28 in Richtung Dreieck Stuhr im Bereich der Anschlussstelle Delmenhorst Adelheide zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Person verletzt wurde.

Ein 29-jähriger Pkw-Fahrer aus Harpstedt fuhr mit seinem Volvo von der Anschlussstelle Adelheide auf die A28. Am Ende des Beschleunigungsstreifens befanden sich zwei Pkw in einem Abschleppvorgang. Durch diesen Abschleppvorgang war der Volvo-Fahrer derart irritiert, dass er direkt auf den Überholfahrstreifen fuhr und sein Fahrzeug abbremste. Zwei auf dem Hauptfahrstreifen fahrende Sattelzüge waren bereits auf den Überholfahrstreifen gefahren, um dem Pkw-Fahrer das Auffahren auf die Fahrbahn zu ermöglichen. Durch den plötzlichen Wechsel des Pkws vom Haupt- auf den Überholfahrstreifen konnte der 39-jährige aus Wolgast mit seinem schwedischen Sattelzug, beladen mit Eisen, einen Zusammenstoß mit dem Pkw nicht mehr verhindern und fuhr auf diesen auf. Auch der zweite Sattelzugführer konnte seinen mit Blumenerde beladenen Zug nicht mehr rechtszeitig bremsen und prallte in den Sattelzug. Dabei wurde der 40-Jährige Fahrzeugführer aus Polen verletzt und mit dem Rettungswagen dem Klinikum Delmenhorst zugeführt. Auslaufende Betriebsmittel wurden durch die Feuerwehr Delmenhorst gebunden.

Aufgrund einer umfangreichen Umladung und Bergung der Fahrzeuge musste die A28 ab der Anschlussstelle Delmenhorst Deichhorst bis zum Dreieck Delmenhorst durch die Autobahnmeisterei Oldenburg voll gesperrt werden. Die Bergungsarbeiten sollen sich nach Polizeiangaben bis 20 Uhr hinziehen, es wird mit erheblichen Verkehrsbehinderungen gerechnet. (mit mmi)

+++Dieser Text wurde um 18.22 Uhr aktualisiert+++