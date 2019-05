Die aus Venezuela stammende Sopranistin Siddhii Devi Lagrutta (vorn) übernahm die Rolle der Sulamith im Hohelied. (INGO MÖLLERS)

Der Wonnemonat Mai wurde schon oft besungen. Im fröhlichen Kinderlied „Der Mai, der Mai, der lustige Mai“ sowie in Heines Liebesgedicht „Im wunderschönen Monat Mai“. Eine ganz spezielle Huldigung an den Liebesmonat Mai hatte sich Stadtkirchenkantor Jörg Jacobi einfallen lassen. Er leitete am Sonnabend in der Stadtkirche einen Abend unter der ganz maienhaften Überschrift „Küss mich! – Hohelied-Vertonungen des Barock“, die nicht nur gesungen, sondern auch gesprochen vorgetragen wurden. Dass „das Lied der Lieder“, genannt auch „das schönste aller Lieder“, vor nun 2000 Jahren in die Bibel aufgenommen wurde, spricht für die Sinnenhaftigkeit der Bibel.

Jörg Jakobi wies zwar in seiner einführenden Begrüßung auch darauf hin, dass es diverse Versuche der religiösen „Umpolung“ dieses Textes des alttestamentarischen Königs Salomon gegeben habe, er bleibt bei allem aber eine Sammlung explizit zärtlich-erotischer Liebeslieder. Und das sogar in einer dialogähnlichen Form im Wechsel des Sprechens zwischen König Salomon und seiner Geliebten Sulamith. Das „Hohelied“ bedient sich einer sehr bildhaften Sprache, die die Schönheit der Geliebten (Augen wie Tauben, Brüste wie Rehkitze) oder den Liebesakt (Gang in den Garten) in Metaphern kleidet, die von hoher Lebendigkeit sind. Es ist eine Sprache des leisen, feinen erotischen Tonfalls, des feinsten Überschwangs, in dem ein zartes „Oooh“ schon größtes Entzücken bedeutet.

Die Musik des Abends stammte aus der Renaissance, aus dem Frühbarock, aus einer Zeit, wie Jörg Jakobi sie nannte, „in der unsere moderne Musik gerade erfunden wurde“. Sie wurde angekündigt als „lyrische, lustige, erheiternde Musik“. Wie die Liebe, von der hier gesungen und gespielt wurde.

Gesungen und gespielt wurde von der aus Venezuela stammenden Sopranistin Siddhii Devi Lagrutta, der Blockflötistin Katrin Meiners, Klaus Westermann, Orgelpositiv, der Kleinen Kantorei an Unser Lieben Frauen, Bremen unter der Leitung von Jörg Jakobi, der auch Cembalo spielte. Für die Texte des „Hohelied“, hier in der poetischen Fassung des Barockdichters Martin Opitz („Salomons Hohes Lied in Reime gebracht“) waren die Sopranistin als Sulamith und der Delmenhorster Schauspieler Johannes Mitternacht als König Salomon zuständig. Ihnen gelang eine ungemein musikalische Darstellung der Sprache.

Siddhii Devi Lagruttas erstes „Liebster“ klang durch den Raum wie ein heller Ton, jung, zärtlich. Und die innere Bewegtheit ihres Herzens wurde dargestellt durch viele kleine Tempowechsel, Ritardandi, Accellerandi, Klangfarbenwechsel ihrer Stimme. Mitternacht als Salomon war zuerst einmal die sonore, männliche Gelassenheit in Person und Stimme. Er verfügte indes auch über den schwärmerischen, liebevoll das Gegenüber umhüllenden Tonfall. Siddhii Devi Lagruttas Sprechen war von strahlend verführerischer Sinnlichkeit. Beiden gelang dann in „Mein Lieb, wie schön bist doch du“ in schönster Liebesinnigkeit und Musikalität ein eindringliches gemeinsames Trunkensein aus Liebe.

Die Kleine Kantorei hatte den Abend begonnen mit der Motette „Spargite flores“ von Vincenzo Giovannoni. Was hier außer allen Chorqualitäten, Klangdichte, Klangschönheit sofort gefiel waren die tänzerisch bewegten Akzente, die der Musik eine wunderbar leichte Beschwingtheit gaben. Dahinein sprang förmlich die zweite Musik, eine Ciaconna von Claudio Monteverdi, hier für Blockflöte und Cembalo. Das war die „erheiternde“ Musik, von der am Anfang die Rede war: Katrin Meiners bravouröse Artikulationskünste waren nämlich von sprühender Heiterkeit. Kantable Sinnlichkeit verströmte sie später in einer Ciaconna von Leopold I., Musik, deren Melodien gar nicht enden wollten. Nachtigallengleich tönte ihre Flöte in Pandolfo Meallis „Sonata La Sabbatina“, wieder brillierte sie mit ihren Artikulationskünsten. Jörg Jakobi ließ sein Cembalo lustvoll rauschen. Deutete er gar einen poppigen „off beat“ Grundschlag an? Vom wilden Finale der Sonate darf man dann auch sagen: Das „rockte“. Auch in den kraftvollen lyrischen Partien.

Als Siddhii Devi Lagrutta Alessandro Grandis Concerto „Oh quam tu Pulchra es“ sang, bekam ihr feines Vibrato einen Sinn: Ihre Stimme vibrierte vor Liebe. Dieses Vibrato ist auch Ausdruck von Zärtlichkeit, etwa in Giovanni Ghizzolos „Dialogo“, bei dem der Chor ein Partner war, der es an Süße des Klangs mit dem Sopran gut aufnehmen konnte. Hier war auch zu erleben, wie der Chor die unangestrengte Kontrapunktik der verschiedenen Sätze ins Fließen brachte, das Bild des Zerfließens einer Seele in Liebe schaffte. „Meine Seele vergeht“ heißt es in Adriano Banchieris „Concerto in Ecco“ und Siddhii Devi Lagrutta sang das mit betörender Süße. Sofort schloss der Chor sich an und betörte auch mit seinem Klang und dem vieldeutigen Garten-Text („….und kostet von den Früchten“). Und nach der Flöteneinleitung zu Bartolomeo Trabattones Motette "Exultate dulces“ frohlockte der Chor wirklich „aufs lieblichste“.

Mit dem Alleluja-Jubel von allen Mitwirkenden, entstehend aus Tarquinio Merulas Flöten-Ciaconna und mit einem Koloraturen-Wettstreit zwischen Flöte und Sopran endete dieser faszinierende Abend, der noch lange nachklang.