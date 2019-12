Die Capella del Conte musizierte zusammen mit dem Calliope Vokalensemble beim letzten Adventskonzert in der Stadtkirche. (INGO MÖLLERS)

Weihnachten ist auch das Fest der Musik. Und die reicht vom unablässigen „Last Christmas“- Gedudel allüberall bis zur beseelt-leidenschaftlichen musikalischen Adventfeier mit einem liebevoll konzipierten Programm, wie sie am Mittwochabend in der Stadtkirche zu erleben war. Stadtkirchenkantor Jörg Jacobi hatte im Rahmen des dritten und letzten seiner „Delmenhorster Adventskonzerte“ unter der Überschrift „Ich steh an deiner Krippen hier – Von der Weihnachtsfreude“ ein Programm aus Musik in unterschiedlicher Besetzung und Psalmlesungen zusammengestellt, das, wie Pastorin Sabine Lueg es in ihrer Begrüßung sagte, die Zuhörer auch „zur Ruhe kommen“ lassen sollte.

Das stellte sich allerdings als gar nicht so leicht machbar heraus. Jörg Jacobi begann den Abend nämlich mit Johann Sebastian Bachs Toccata d-Moll BWV 538, der sogenannten „dorischen Toccata“. Und sein Spiel präsentierte auf aufregende Weise Orgelmacht und Orgelpracht, war eine leidenschaftliche Begrüßung des Gottessohns auf Erden. Es war Musik wie eine stürmische Umarmung, die ihren hochbewegten Schwung immer wieder auch aus den springend artikulierten Auftakten bezog, die das Werk durchzogen. Jörg Jacobi spielte die Toccata als Vorspiel zu dem Adventschoral „O Heiland, reiß die Himmel auf“. Seine Orgelbegleitung zum Gemeindegesang nahm in ihrem konzertierenden Stil die bewegte Lebendigkeit der Toccata wieder auf und sorgte für freudige Unruhe. Der wie ein Gemeindegebet gelesene Psalm 96 („Singet dem Herrn alle Welt“) war dann die Botschaft allgegenwärtiger Freude.

Das Calliope Vokalensemble mit Ulrike Kraft (Sopran), Martina Lange (Alt), Claude Rosset (Tenor) und Jörg Jacobi (Bass) sang Georg Philipp Telemanns „Magnificat“, den Lobgesang Marias und verband in dieser vielgestaltigen Komposition die jubelnde Freude des Gotteslobs mit dem Ton musikalischer Erregtheit, die Stille der Anbetung mit musikalischer Sostenuto-Zartheit. Der sorgsam ausgehorchte Quartettklang ließ alle vier Stimmen sich zu großer Farbigkeit mischen, Klangsinnlichkeit und temperamentvolle Virtuosität machten diese geistliche Musik zu einem musikalisch geistreichem Vergnügen. Die Capella del Conte mit Susanne Peuker (Theorbe), Klaus Westermann (Orgelpositiv) und Claas Behrend Harders (Viola da Gamba) sorgte mit akzentuiertem Spiel für die empfindsam-sensible Ausformung des Instrumentalparts.

Nach dem von Pastorin Lueg gelesenem Psalm 98 (“Singet dem Herrn alle Welt“) sang die Gemeinde nach kurzer Probe mit dem Kantor den Telemann-Choral „Ein Kindelein so löbelich“. Über ihn hatte der Komponist eine sogenannte Choralmesse geschrieben, aus der in obiger Besetzung Kyrie und Gloria erklangen. Auch hier erfüllte sich Telemanns Idee, dass alle Musik, auch die geistliche, dem Hörer und dem Musiker Vergnügen bereiten soll. Das war immer gegenwärtig im konzertierenden Stil des Sich-die-Bälle-Zuwerfens oder in funkelnden Koloratur-Partien.

Das Orgelvorspiel zum Gemeinde-Lied „Ich steh an deiner Krippen hier“ machte Jörg Jacobi zu einem nachdenklichen und erfindungsreichen „Lied ohne Worte“, bevor er in traditionell-kraftvoller Organisten-Manier im Choral die Führung übernahm.

Tänzerische Leichtheit

Dass der große Fugenmeister Johann Sebastian Bach auch ein Musiker von sprühendem Temperament war, zeigten das Calliope Vokalensemble und die Capella del Conte in seiner Motette BWV 230 (“Lobet den Herrn, alle Heiden“.) Der hohen, instrumental gedachten Bewegtheit der ersten Fuge begegneten die Musiker mit tänzerischer Leichtheit und virtuoser Bravour. Das kurze, ruhige Intermezzo war von tief empfundenem lyrischem Ausdruck, bevor die Motette im wirbelnden Dreiertakt mit vierstimmigem Alleluja-Jubel zu Ende ging.

Auch wenn man in dieser guten Stunde Advent nicht unbedingt zur Ruhe gekommen war – man ging nach freudigem, langem Beifall erfüllt von Musik und Gedanken nach Hause.