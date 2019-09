Ohne Einweiser dürfen Müllfahrzeuge nicht mehr rückwärts fahren. Das hat dazu geführt, dass etwa 1200 Landkreis-Haushalte ihre Tonnen bis zu 100 Meter weit schleppen müssen. Nun soll die Anschaffung eines zweiten kleinen Müllfahrzeugs die Situation entschärfen. (Janina Rahn)

Wildeshausen. Die Kreisverwaltung ahnte wohl, dass das Thema Abfallentsorgung auf ein großes Bürgerecho treffen könnte. Vorausschauend hatte sie den Saal für die Sitzung des Umwelt- und Abfallwirtschaftsausschusses am Dienstag erweitern lassen. Und es kamen tatsächlich einige Bürger – einige von ihnen sichtlich aufgebracht. Anlass war die Entscheidung der Politik im Herbst 2018, die Müllentsorgung in einigen Straßen im Kreisgebiet nur noch eingeschränkt vorzunehmen. Nach entsprechenden Vorgaben der Unfallträger dürfen die Abfallentsorger mit Fahrzeugen, die nur mit einem Fahrer besetzt sind, sogenannte Seitenlader, Straßen nicht mehr rückwärts befahren.

Um dem entgegenzuwirken, hatte der Kreistag beschlossen, ein kleineres Müllfahrzeug einzusetzen, das auch in kleineren Straßen eingesetzt werden kann. Rund 1200 Haushalte mussten aber dennoch ihre Abfallbehälter zur Leerung an die bis zu 100 Meter entfernte nächste Querstraße bringen.

Das stellte besonders ältere Menschen vor Probleme. Aber auch Unternehmen oder öffentliche Einrichtungen waren betroffen. So schilderte Arne Koopmann, Leiter der Hans-Roth-Kindertagesstätte in Ahlhorn, dass seine Kollegen die Mülltonnen jetzt durch den Verkehr zur Querstraße ziehen müssten. „Bei uns wird auch am Montag geleert. Und ich kann meinem Hausmeister nicht zumuten, am Sonntag oder am frühen Montagmorgen um sechs die Tonnen an die Straße zu stellen.“ Ein Einwohner aus Bookholzberg schilderte, dass er ein Eckhaus an einer Stichstraße bewohne. Regelmäßig an den Abfuhrtagen würden nun vor seinem Grundstück die Mülltonnen häufen. Mit entsprechenden Geruchsbelästigungen und Verschmutzungen.

Deutlich heftiger kritisierte Uwe Josquin aus Ganderkesee die Kreistagspolitiker. Er warf ihnen Ahnungslosigkeit vor. Ein Anschuldigung, die Landrat Carsten Harings als persönlichen Angriff auf die Kreistagsabgeordneten wertete und sich so etwas verbat. „Es ist nicht in Ordnung, persönliche Anfeindungen vorzubringen.“ Überhaupt bemängelte der Landrat einen teilweise unflätigen Umgang mit seinen Mitarbeitern bei Beschwerden über die Abfallentsorgung. „Man kann durchaus unterschiedlicher Auffassung sein, aber mit einem respektvollen Umgang.“

Auch den Vorwurf von Josquin, die Technik der Müllfahrzeuge sei heute längst so weit entwickelt, dass man damit auch rückwärtsfahren könne, entkräftete die Verwaltung. Uwe Dölemeyer vom Amt für Bodenschutz und Abfallwirtschaft erläuterte den Ausschussmitgliedern, dass die Hersteller von Müllfahrzeugen an entsprechenden Assistenzsystemen arbeiten würden. Alle diese seien aber noch nicht für den Alltagsgebrauch zugelassen und würden teilweise von den Berufsgenossenschaften nicht akzeptiert.

Die Aufregung der Sitzungsbesucher war aber eigentlich unnötig. Denn es wurde deutlich, dass sich der Ausschuss einig war, das Problem schnellstmöglich aus der Welt zu schaffen. Gleich mehrere Redner wiesen darauf hin, dass der Einsatz des ersten kleineres Müllentsorgungsfahrzeuges als Versuch zu werten sei. Jetzt, da man damit Erfahrungen habe, sei es folgerichtig, auch ein zweites Fahrzeug einzusetzen. Dieses könnte nach Information der Kreisverwaltung bereits ab November erfolgen. Probleme könnte es jedoch geben, qualifiziertes Personal zu finden, wies Stephanie Siefken-Hahn, Leiterin des Amtes für Bodenschutz und Abfallwirtschaft, auf den Fachkräftemangel hin.

Durch das zusätzliche kleinere Entsorgungsfahrzeug steigen auch die Kosten für den Landkreis als Auftraggeber der Müllentsorgung. Die Mehrkosten werden auf die Müllgebühren umgelegt. Pro Haushalt erhöhen sich diese um 3,50 Euro pro Jahr. Allerdings wird die Kreisverwaltung zu den Haushaltsberatungen 2020, die im Herbst beginnen, ohnehin eine neuen Gebührenkalkulation für die Abfallentsorgung vorlegen. Die bestehende ist drei Jahre alt und muss angepasst werden.

Um den Beschlussvorschlag des Umwelt- und Abfallwirtschaftsausschusses möglichst schnell umzusetzen, wird der Kreisausschuss noch am Dienstag, 1. Oktober, unmittelbar vor der Kreistagssitzung über das Thema beraten. Danach dürfte sich dann auch der Unmut der betroffenen Bürger wieder legen.