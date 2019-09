24 Jahre ist die Pianistin Elisabeth Brauß aus Hannover alt. Sie trat schon weltweit in großen und bedeutenden Häusern auf. Im Oktober spielt sie im Kleinen Haus Delmenhorst. (THIEMO)

Delmenhorst. Ulrike Thümmel nennt das kulturelle Angebot das „Make-up“ im Gesicht einer Stadt. Eine schöne Metapher, die die Chefin der Kultur- und Theaterdirektion (Kut) da im Vorwort des Programmheftes 2019/2020 findet. Schminkt doch ein breites Kulturangebot, für das die Kut mit ihren allein 50 Abenden im Kleinen Haus ganz maßgeblich in der Stadt steht, so manche Unebenheit weg. Allerdings, auch das ist Teil der Wahrheit, dieses Make-up ist im Laufe der Jahre dezenter geworden, wenn man sich an Zeiten erinnert, zu denen allein die Reihe der Kammerkonzerte sieben Abende mit absoluten Weltstars aufwies. Mittlerweile vereinen sich drei Kammerkonzerte und zwei Orchesterkonzerte zur Reihe sogenannter „Klassik-Konzerte“. Und die Weltklasse ist unbezahlbar geworden. Aber mancher der jungen, hoffnungsvollen Künstler, die am Anfang ihrer Karriere im Kleinen Haus Station machten, hatten sich bald darauf einen Namen erspielt und traten in den Musikzentren der Welt auf.

Diese Erwartungen hat die erst 24-jährige Pianistin Elisabeth Brauß bereits erfüllt, mit deren Klavierabend am Sonntag, 6. Oktober, die Reihe der Musikveranstaltungen im Kleinen Haus beginnt. Die vielfach mit ersten Wettbewerbspreisen ausgezeichnete Künstlerin spielte schon in der Elbphilharmonie in Hamburg, beim Schleswig-Holstein-Musikfestival oder im Mariinsky-Theater in St. Petersburg. Blitzende Pianistik wird sie zeigen können an vier Sonaten des Bach-Zeitgenossen Domenico Scarlatti. Er komponierte eine Klaviermusik, die sich von den Fesseln des strengen fugierten Stils befreit hat hin zu einer pianistischen Moderne. Zudem spielt sie Schubert: Seine vier „Impromptus“ op. 90, Fantasien ganz unterschiedlicher Stimmungen, gehören zu den Werken aus seinem letztem Lebensjahr und sie zählen zu seinen beliebtesten. Ludwig van Beethovens 32 Klaviersonaten – auch das „Neue Testament der Klaviermusik“ genannt – repräsentieren die „klassische Klaviersonate in meisterhafter Ausprägung. Dabei ist die in Delmenhorst zu hörende G-Dur Sonate op. 14 eine Musik des heiter gelaunten Beethoven – ganz im Gegensatz zur zweiten Sonate des Abends, der f-Moll Sonate op. 57, der „Appassionata“ mit ihren dunkel-romantischen Leidenschaften. Für dieses Konzert gilt die neue Bonus-Aktion: Wer zu zweit kommt, muss nur eine Karte bezahlen.

Flautando Köln, vier Damen mit vierzig Blockflöten, waren schon oft im Kleinen Haus. Am Freitag, 15. November, präsentieren sie ein Programm, das den Bogen spannt zwischen der archaischen Blockflötensinnlichkeit der Musik Giovanni Pierluigi da Palestrinas, der skurrilen Schönheit der Musik des Sonderlings Eric Satie und der Sprödheit der Chansons Kurt Weills. Ursula Thelen, einer der vier Blockflötistinnen, singt nämlich auch. Zusammen mit ihrer charmanten Moderation werden die vier Damen auch „Blockflöten-Muffel“ begeistern, wie es das Vorschauheft ankündigt.

Das traditionelle Neujahrskonzert, diesmal am 2. Januar 2020, huldigt dem Zeitgeist und steht unter der Überschrift „Durch die Wälder, durch die Auen“. Es lässt Naturhaft-Romantisches von Albert Lortzing oder Carl Maria von Weber erklingen. Das Ganze geht natürlich nicht ohne die Sektlaune der Strauß-Walzer vonstatten, Ehrensache. Mit der Sopranistin Sonja Maria Westermann und dem Tenor Roman Payer sind zwei auf diversen Bühnen erfolgreiche Vokalsolisten gewonnen worden. Volker Schmidt-Gertenbach dirigiert die Philharmonie Lemberg und wird den Abend wieder mit seinem spitzzüngigen Charme moderieren.

Mit dem Trio Spiegelbild – Xavier Larsson (Saxofon), Vadim Baev (Akkordeon) und Konstantin Zvyagin, (Klavier) – gibt es nach Flautando Köln noch einmal „Musik des besonderen Klanges“. Modest Mussorgskys Klavier-Zyklus „Bilder einer Ausstellung“ hat schon viele Bearbeitungen zwischen Maurice Ravels genialer Orchesterbearbeitung und der Rock-Version durch die niederländische Band Ekseption erfahren. Am Donnerstag, 6. Februar, gibt ihm das Trio Spiegelbild ein neues Klanggewand. Es folgen zwei Stücke des impressionistischen Folklorismus des spanischen Nationalkomponisten Manuel de Falla bevor mit Astor Piazzollas „Die vier Jahreszeiten“ die hohe Kunst des „Tango nuevo“ zu hören sein wird.

Das fünfte Konzert der Klassikreihe, das Frühlingskonzert am 23. März, ist, man muss es wohl so sagen, ein Reißer. Es spielt nämlich wieder das jugendlich-engagiert agierende Städtische Orchester Delmenhorst unter der Leitung von Adrian Rusnak, was allein schon für ein volles Haus sorgt. Und dann steht mit Beethovens 5. Sinfonie c-Moll des Komponisten wohl populärstes Werk auf dem Programm. Dazu gibt es das beliebte Trompetenkonzert in Es-Dur von Johann Nepomuk Hummel und mit Lortzings Ouvertüre zu „Der Wildschütz“ geht es noch einmal durch die Wälder und Auen. Solist ist Pedro Freire, Solotrompeter des NDR-Orchesters, und Michael Müllers Moderation wird für gute Laune sorgen. Wenn man ein Abo erwirbt, kann das auch für gute Laune sorgen, kommt man doch im Vergleich zu den Abendpreisen deutlich besser weg.