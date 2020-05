Blechschaden im Parkhaus: Zettel hinterlassen reicht nicht. (Caroline Seidel / thm)

Vergangenen Sonntag am Hundertsten Weg in Delmenhorst: Ein Unbekannter beschädigt beim Ein- oder Ausparken einen dort abgestellten Dacia Sandero. Schaden rund 1500 Euro. Der Verursacher flüchtet. Eine Woche zuvor in Wildeshausen: Ein Autofahrer prallt gegen einen Straßenbaum. Dieser wird entwurzelt und in zwei Teile gerissen. Der Fahrer entfernt sich. Den Schaden schätzt die Polizei auf 1500 Euro. Eine Summe, die jetzt von der Allgemeinheit zu tragen ist. In Hude beschädigt eine Autofahrerin auf einem Parkplatz ein dort geparktes Fahrzeug und entfernt sich. Zeugen benachrichtigten die Polizei. Die Frau wird ermittelt und muss nun für den Schaden in Höhe von rund 3000 Euro aufkommen.

Nur drei von insgesamt 1723 Unfallfluchtdelikten im Bereich der Polizeidirektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch im vergangenen Jahr. Insgesamt konnten 693 Fälle aufgeklärt werden. Allein in Delmenhorst gab es 466 Vorfälle, im Landkreis Oldenburg 491. Die Autobahnpolizei Ahlhorn registrierte 245 Delikte. Viele Autofahrer sehen es immer noch als Bagatelldelikt an, nach einem Unfall einfach abzuhauen. „Es handelt sich dabei aber um Verkehrsstraftaten“, wie Polizeisprecherin Lorena Lemke im Gespräch mit unserer Zeitung betont. Die Beamten, die einen solchen Unfall aufnehmen, fertigen deshalb immer eine Ordnungswirdrigkeitenanzeige für den Unfall als solchen. Und eine Strafanzeige für das unerlaubte Entfernen vom Unfallort. Diese wird an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet.

Einer, der direkt die Folgen einer solchen Verkehrsunfallflucht zu spüren bekommen hat, ist der Wildeshauser Peter Schneider (63). Seine Frau Carla Preugschat (62) stellte ihren fünf Jahre alten VW Polo an einem Einkaufsmarkt am Westring ab. Erst am nächsten Tag bemerkte die Tochter, dass jemand in die Beifahrertür gefahren war. „Das muss dem Verursacher beim Ausparken passiert sein. Man erkennt das am Verlauf der Delle“, erzählt Schneider, selbst gelernter Kfz-Mechaniker. Er rechnete damit, dass ein „Beulendoktor“ den Schaden relativ günstig beheben könne. Das böse Erwachen folgte jedoch. Durch den Anstoß ist eine innen liegende Verstrebung deformiert, die komplette Tür muss getauscht werden. „Ein Gutachter und auch der Karosseriefachmann haben gesagt, ohne Tausch wird die Tür nie richtig gerade. Und nach dem Tausch müssen auch das hintere Seitenteil und der Kotflügel lackiert werden, sonst sieht man den Unterschied.“ Kostenpunkt des Kavaliersdeliktes rund 3500 Euro, die Schneider selber zahlen muss.

Für manchen mag es reizvoll sein, nach einem Parkrempler einfach weiterzufahren, um den eigenen Schadenfreiheitsrabatt zu retten. Die Gefahr, entdeckt zu werden, ist vermeintlich nicht sehr groß. Doch immerhin ein Drittel der Straftaten konnten Polizei und Staatsanwaltschaft im vergangenen Jahr aufklären. Mit teils drastischen Strafen für die Verursacher. Ein 78-Jähriger, der auf der Autobahn 1 einen Sattelzug touchierte und anschließend weiter fuhr, war später seinen Führerschein los.

„Wenn unsere Beamten eine Verkehrsunfallflucht aufnehmen und die Ordnungswidrigkeitenanzeige geht an die Stadt oder den Landkreis, dann erfolgt von dort gegebenenfalls auch eine Meldung an die Führerscheinstelle“, erklärt Lemke. „Es greift immer die Acht-Punkte-Regelung. Und wenn jemand nach einem solchen Vorfall sein Punktekonto voll hat, dann bekommt er von uns eine Nachricht, dass er seinen Führerschein abgeben muss“, sagt Siegfried Blum, Leiter des Straßenverkehrsamts beim Landkreis Oldenburg.

Aber auch ohne acht Punkte kann der Führerschein weg sein. Etwa dann, wenn ein Gericht dies in einem Urteil beschließt. „Das ist aber immer eine Einzelfallentscheidung“, heißt es aus dem Amtsgericht Wildeshausen. Berücksichtigt werden mögliche Personenschäden, die Schwere des Sachschadens, ob Alkohol im Spiel ist oder ob es sich gar um einen Wiederholungstäter handelt. Die Straftat der Verkehrsunfallflucht kann nach dem Strafgesetzbuch mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder mit einer Geldstrafe geahndet werden, teilt die Staatsanwaltschaft Oldenburg mit.