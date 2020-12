Polier Jens Janßen zeigt den restlichen Betonbruch am Wollepark 13/14, im Januar soll das Gelände komplett leer geräumt werden. (Ingo Moellers)

Mit schwerem Gerät rückte die Abrissfirma Bodo Freimuth Anfang September erneut im Wollepark an, es galt die Blöcke 13 und 14 abzureißen. Bis Ende November sollte die zuvor entkernte Hülle eigentlich dem Erdboden gleichgemacht sein, so der Plan des Abrissunternehmens aus Cuxhaven. Der Großteil der rund 6000 Tonnen Betonbruch wurde bis jetzt schon abtransportiert. Zeitverzögerungen bei der Abfuhr der asbestbelasteten Bestandteile und zusätzlich die Coronakrise werden als Gründe genannt, warum der Bauzaun das Areal weiter absperrt, die Baumaschinen noch stehen. „Wir erwarten, dass der restliche Abtransport im Januar passiert“, sagt der verantwortliche Bauleiter Lüder Steinberg. Über die Feiertage und zwischen den Jahren ruhe der Baustellenbetrieb.

Im Sanierungsgebiet Wollepark steht damit der dritte große Abriss vor dem Abschluss. Schon 2017 fielen die Blöcke Am Wollepark 1 bis 5 auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Vergangenes Jahr gelang der Abriss des ebenso verwahrlosten Betonklotzes an der Westfalenstraße 8 im nördlichen Bereich des Quartiers.

„Ein Schandfleck verschwindet", zeigt sich Oberbürgermeister Axel Jahnz mit dem aktuellen Abbruch zufrieden. Der Rathauschef will gerne als der "Abrissbürgermeister" in die Stadtgeschichte eingehen, denn im Wollepark könne eine gute Zukunft aufgebaut werden. "Das wird in Verbindung mit der Innenstadt ein städtebaulicher Gewinn für die ganze Stadt." Zuvor war der große Mehrfamilienkomplex verschiedenen Immobilien-Investoren abgekauft worden. Schon Anfang 2019 hatte die Stadt Delmenhorst die maroden Gebäude mit ihren 51 Wohnungen erworben. Nach einigen juristischen Auseinandersetzungen, bei denen es vor allem um den Preis der Wohnungen ging, investierte das Rathaus fast eine Million Euro allein für den Ankauf.

Jahnz denkt schon weiter und hat die nächste Baustelle im Fokus: Der Stadtrat hat in diesem November mit den Ankäufen der verwaisten Hertie-Immobilie an der Langen Straße und dem Areal des St.-Josef-Stifts den Weg geebnet. Auch im Osten der Innenstadt sowie im Übergang zum Bahnhof wird eine komplette Neubeplanung eingeleitet.

„Heutzutage passiert ein Abbruch nicht mehr mit der Abrissbirne“, sagt Jahnz in Bezug auf die Entfernung des Hertie-Hauses. Schon im Wollepark wurden die Geschossbauten Stück für Stück mit einer Betonschere auseinandergeschnitten und abgetragen. „Diese Arbeitsweise wird insbesondere am Standort in der Fußgängerzone noch wichtiger werden“, sagt Jahnz, das ehemalige Kaufhaus grenze zu beiden Seiten an den Gebäudebestand. Am Ausschreibungsverfahren für dessen Abriss wird sich auch die Firma Freimuth beteiligen, bestätigt deren Bauleiter Steinberg.

„Wir haben uns von außen nach innen gearbeitet“, sagt Polier Jens Janßen. Die Schadstoffsanierer hatten im Vorfeld die großen Bags mit Asbestbauteilen auf den Etagen zurückgelassen. Wenn Balkone abmontiert waren und die Außenwand jeweils aufgebrochen, passierte zuerst das Herabladen der in Säcken verpackten, schadstoffbelasteten Materialien. „Die Entsorgung läuft über die Blockland-Deponie in Bremen“, sagt Janßen. Dort gebe es enge Zeitfenster für die Annahme von Asbestabfällen. Die Abfuhr der Transporter muss jeweils vorab angemeldet werden, das habe den Baustellenablauf verlangsamt, erzählt der Polier.

Im September besuchte Oberbürgermeister Axel Jahnz die Baustelle. Mit dem Abriss der Geschossbauten werden die Vorraussetzungen für eine Neuentwicklung des Quartiers geschaffen. (Lina Wentzlaff)

Abriss wie Tetris spielen

Drei Bagger brachte die Firma Freimuth im September vor den beiden Blöcken in Position. „Das war teilweise wie Tetris spielen“, beschreibt Janßen die relative Enge auf der Baustelle. Beim Lösen der Bauteile musste immer auch an die Statik des Gebäudes gedacht werden, es sollte ja bei einem kontrollierten Abriss bleiben. Wohnung für Wohnung wurde abgeräumt.

Der Abriss der ehemaligen Wohnblöcke fand immer unter großer Anteilnahme von Beobachtern statt. „So mancher, mit dem wir am Bauzaun gesprochen haben, hatte Erinnerungen an bessere Zeiten der 1970er-Jahre, als die Häuser entstanden“, sagt Janßen. Es seien auch Tränen geflossen, von ehemaligen Bewohnern. Damit die Umgebung nicht hinter einer Staubwolke versinkt, wurde die Abrissschere immer unter Bewässerung gehalten. Wenn der Wind ungünstig stand, mag es dennoch zu Belästigungen in der Nachbarschaft gekommen sein. Janßen kann das rückbetrachtend bejahen, sein Telefon hat dann häufiger geklingelt.

Die Baustelle am Wollepark 13/14 hatte im Vergleich zu den Abbrucharbeiten 2017, als es am Bauzaun zu illegalen Müllablagerungen gekommen war, nichts Spektakuläres. „Einmal hatten wir ungebetenen Besuch“, sagt Jens Janßen und erinnert sich daran, dass ein Container aufgebrochen worden war. „Es handelte sich um einen Mannschaftstrakt, da war für die Einbrecher nichts zu holen“, berichtet der Polier.