Geschäftsführer Jan Erik Nels begutachtet einen Deltec Skimmer 1000i, einen Eiweißabschäumer. (Janina Rahn)

Kein einziger Fisch befindet sich im Firmengebäude von Deltec. Dies mag manchen erstaunen, handelt es sich doch um ein alteingesessenes Delmenhorster Aquaristikunternehmen. Das im Konferenzraum stehende große Aquarium ist leer. „Das muss noch eingerichtet werden“, erklärt der Geschäftsführer Jan Erik Nels.

Gegründet hat das Unternehmen das Ehepaar Gisela und Wolfgang Weidl vor rund 30 Jahren in einer Garage. Tüftler Wolfgang Weidl entwickelte unter anderem ein Nadelrad, das Luftblasen erzeugt – wichtiger Bestandteil eines sogenannten Abschäumers, der in keinem Salzwasseraquarium fehlen sollte, sagt Nels. Fische hinterlassen nämlich Futterreste und Ausscheidungen, die die Wasserwerte erheblich belasten können. Diese Substanzen zerfallen zu Eiweißverbindungen und lagern sich an der Grenzfläche zwischen Wasser und Luft an.

„Die nach oben steigenden Luftbläschen verbinden sich mit den schädlichen Substanzen“, erläutert der Geschäftsführer. An der Wasseroberfläche setzt sich dann ein Schaum ab, der durch die Eiweißverbindungen zunehmend zäher und schließlich durch die aufsteigenden Luftblasen in einen Auffangbehälter gedrückt wird. Nels kennt sich gut aus in der Materie, obwohl er nicht wirklich „von Fach“ ist. „Ich komme eher aus dem kaufmännischen Bereich“, gibt der 51-Jährige zu.

Der studierte Wirtschaftsingenieur war früher bei der Deutschen Bank und für verschiedene Industrie- und Handelsunternehmen tätig. Im Sommer 2017 übernahm er schließlich die Deltec GmbH, als Altersnachfolger für die Weidls, die sich in den Ruhestand verabschiedeten.

Wirtschaftsingenieur auf neuen Wegen

„Mir war bewusst, dass diese Branche Neuland für mich war“, sagt Nels. Gleichzeitig habe er aber die Chancen in diesem Nischenmarkt gesehen und die Möglichkeit, seine Stärken in Marketing und Vertrieb einzubringen. Technik, Forschung und Entwicklung würden seine 16 erfahrenen Mitarbeiter übernehmen. Bei seinem Antritt habe Nels einiges in die Wege geleitet: „Wir haben jetzt eine neue Telefonanlage, ein neues Warenwirtschaftssystem und eine neue CNC-Maschine“, berichtet er. Damit wolle er das Unternehmen zukunftsfähiger machen.

Außerdem habe er die kompletten Aquarien aus dem Sortiment genommen. „Wir konzentrieren uns auf unsere Einzelprodukte“, sagt Nels, also Pumpen, Kalkreaktoren, UV-Geräte und eben erwähnte Abschäumer. Bei Letzteren hebt er deren Effizienz und ihre niedrige Geräuschentwicklung hervor. „Unsere Abschäumer haben einen Hohlkammerboden zur Geräuschdämpfung“, erläutert er. Schließlich würden viele Aquarien im Wohnzimmer stehen, wo eine zusätzliche Lärmquelle nicht erwünscht sei.

An einer Innovation wird gerade gearbeitet: Nels' Techniker entwickeln einen Abschäumer für Süßwasseraquarien. Die Geräte anderer Hersteller würden aus seiner Sicht nicht überzeugen, was Effizienz und Lautstärkeentwicklung angeht. „Süßwasserabschäumer sind schwieriger zu bauen, das Wasser ist nicht so einfach zum Schäumen zu bekommen“, erklärt Nels. Die vom EU-Regionalfonds EFRE geförderte Neuentwicklung soll im Frühsommer 2020 auf den Markt kommen.

Stolz präsentiert er beim Rundgang durch das Werk einen 3D-Drucker, der für Materialtests bei neuen Produkten sehr wichtig sei. „Gerade stellt der Drucker Zahnräder für neue Papierfilter her“, sagt Nels. So würde man sich ersparen, Spritzgussteile zu bestellen. Kaum wegzudenken seien auch die beiden CNC-Fräsen in der Werkshalle, die die Herstellung von Werkstücken mit genauester Präzision ermöglichen würden.

Große Nachfrage in Russland

Sämtliche Produkte gehen im Direktvertrieb an Groß- und Einzelhändler. „Wir verkaufen weltweit, der meiste Versand findet innerhalb von Europa statt“, so der Geschäftsführer. Jedoch auch außerhalb Europas seien seine Produkte beliebt, etwa in Russland, wo die Nachfrage im vergangenen Jahr besonders stark gewesen sei, oder in der Volksrepublik China, die Nels als „großen, interessanten Markt“ bezeichnet. Auch dort gebe es natürlich Aquaristikprodukte. „Aber gerade die Chinesen wollen für ihre Aquarien Geräte 'Made in Germany'“, erzählt Nels; nach seinen Angaben gibt es große Qualitätsunterschiede zwischen den chinesischen Produkten und den Artikeln, die bei Deltec in Delmenhorst handgefertigt werden.

Unter den Kunden befänden sich auch öffentliche Einrichtungen wie das Karlsruher Naturkundemuseum oder das Klimahaus in Bremerhaven. Nels berichtet von der König-Abdullah-Universität für Wissenschaft und Technologie in Saudi-Arabien, die Abschäumer für ein 400 000 Liter großes Becken benötigte. „Das geht natürlich nur über Sonderanfertigungen“, verdeutlicht der Geschäftsführer.

Deltec ist kein Ausbildungsbetrieb. „Eine Berufsausbildung zum Aquaristiktechniker gibt es nicht“, sagt Nels. Wer beim Delmenhorster Unternehmen anfangen möchte, benötige handwerkliches Geschick und werde ein Jahr lang eingearbeitet. Auch eine technische oder handwerkliche Ausbildung sei nicht von Nachteil. „Wichtig ist aber vor allem, präzise und schnell zu arbeiten“, erklärt der Wirtschaftsingenieur.