Die Abwahl von Stadtbaurätin Bianca Urban wäre laut Stadtverwaltung noch teurer geworden, als es der Bund der Steuerzahler bislang vorgerechnet hatte. (INGO MöLLERS)

Informationspolitik scheibchenweise. Im Fall der gescheiterten Abwahl von Stadtbaurätin Bianca Urban räumt die Stadtverwaltung nun auf Nachfrage des DELMENHORSTER KURIER ein: Die Kosten bis zum Ende ihres Vertrages Ende April 2024 sind noch höher, als vom Bund der Steuerzahler Niedersachsen und Bremen ausgerechnet. Auf 338 000 Euro hätte sich die Gehaltsfortzahlung für die abgewählte Spitzenbeamtin in den kommenden etwas mehr als vier Jahren summiert, das sind 9000 Euro mehr, als der Steuerzahlerbund vorgerechnet hatte.

Es ist zudem das erste Mal, dass die Stadtverwaltung überhaupt öffentlich Stellung zu Zahlen nimmt. In der mittlerweile aus dem Ratsinformationssystem wieder gelöschten Vorlage für die Sonderratssitzung am kommenden Donnerstag stand lediglich, dass die Wahlbeamtin 60 Prozent ihrer bisherigen Bezüge bis zum Ende ihrer Amtszeit erhalten hätte. Doch diese Zahl ist falsch, darauf hatte, wie berichtet, der Bund der Steuerzahler hingewiesen, denn es sind 71,75 Prozent.

Wie sich dieser Unterschied von immerhin fast zwölf Prozentpunkten erklärt? Die Verwaltung teilt dazu mit: „In der öffentlichen Vorlage, die nun nicht mehr zum Tragen kommt, da die Abberufung nicht mehr erfolgt, ist die prozentuale Angabe zwar missverständlich, aber nicht wissentlich falsch dargestellt worden, da die Gesamtsumme von rund 338 000 Euro stets nachvollziehbar war.“ Sprich: Man hätte nur in das Niedersächsische Besoldungsgesetz sowie das Beamtenversorgungsgesetz schauen und natürlich nachgucken müssen, wie hoch eine Wahlbeamtin in der Besoldungsstufe B4 bezahlt wird, schon hätte es jeder ausrechnen können.

Teilnehmer eines interfraktionellen Gesprächs im Dezember erzählen, dass Oberbürgermeister Axel Jahnz damals nicht dezidiert über Geld geredet habe. Damals sei es vor allem um die familiäre Situation der Stadtbaurätin gegangen und wie man ihr in dieser Situation helfen könne. „Es sind sogar Tränen geflossen“, erinnert sich ein Teilnehmer. Rein von der menschlichen Seite seien sich damals alle einig gewesen, helfen zu wollen. Ohne zu ahnen, was das für Konsequenzen habe. Kristof Ogonovski, CDU-Fraktionsvorsitzender im Rat, moniert zudem, dass die Stadt auch nie eigeninitiativ Zahlen genannt habe, auch nicht, als die Kritik des Steuerzahlerbundes laut wurde. In der kommenden Woche soll erneut ein interfraktionelles Gespräch zum Thema Stadtbaurätin stattfinden.

Die Verwaltung betont dagegen, dass sie die Folgekosten thematisiert hat: „OB Jahnz hatte zu jeder Zeit – auch alle Fraktionsvorsitzenden – darauf hingewiesen, dass die von ihm vorgeschlagene Abwahl von Stadtbaurätin Bianca Urban neben inhaltlichen Gründen auch finanzielle Auswirkungen hat.“