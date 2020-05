Dass in dieser Bäckerei am 6. November 2019 die Ex-Frau des Täters überlebte, ist nur dem Einschreiten vieler Zeugen zu verdanken. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst/Oldenburg. Es braucht viel, damit ein Gericht einen versuchten Mord als erwiesen ansieht. Die niederen Beweggründe des Täters zweifelsfrei festzustellen, ist eine hohe juristische Kunst. Im Prozess um den Messerangriff eines 45-Jährigen, den er auf seine Ex-Frau in einer Bäckerei nahe des Delmenhorster Bahnhofs verübt hatte, war Richter Sebastian Bührmann am Dienstag nicht vollends von diesen niederen Motiven überzeugt. Anstelle der von der Staatsanwältin geforderten Haftstrafe von zehn Jahren verurteilte das Gericht den Angeklagten wegen versuchten Totschlags zu acht Jahren. An der Schuldfähigkeit zweifelte die fünfte Große Strafkammer des Landgerichts Oldenburg in ihrem Urteil aber nicht. Zu der von der Verteidigung geforderten Einweisung in ein psychiatrisches Krankenhaus kommt es deshalb – vorbehaltlich einer Revision – nicht.

Den Ablauf des Angriffs hatte das Gericht mit zahlreichen Zeugen bis in kleinste Details klären können. Neben den Motiven war die psychische Erkrankung das große Rätsel des Prozesses. Der Psychiater Matthias Eibach hatte eine paranoide Schizophrenie diagnostiziert, die über zehn Jahre unbehandelt blieb (wir berichteten). Halluzinationen von dunklen Gestalten – „Dschinn-Geistern“ – verfolgten den Mann. Doch einen Zusammenhang dieser Wahnvorstellungen zur Messerattacke auf die Ex-Frau konnte der Gutachter nicht zweifelsfrei erkennen.

Opfer sagt zum zweiten Mal aus

Um der Frage nachzugehen, ob der Gewaltausbruch vielleicht doch mit den Wahnvorstellungen zu erklären ist, befragte das Gericht am dritten Verhandlungstag vier Familienangehörige. Die fast getötete Ex-Frau sagte somit ein zweites Mal aus. In 26 Jahren Ehe war sie immer wieder zum Opfer ihres gewalttätigen Mannes geworden. „Hat die psychische Krankheit in der Ehe eine Rolle gespielt? Gab es diese Wutausbrüche von Anfang an?“, wollte der Richter von ihr wissen. Sie schilderte, die Gewalt gehört zu dem Wesen ihres Mannes. Von den imaginären Dschinn-Geistern, die ihn verfolgten, habe sie erst vor Gericht erfahren. Auch Sohn und Tochter beschrieben die Gewalttätigkeit des Vaters als grundsätzliches Problem, das sich nicht in den vergangenen zehn Jahren mit der Schizophrenie verstärkt hat. Frau und Kindern erzählte der Angeklagte von seinen Wahnvorstellungen offenbar nichts. „Man hat nicht darüber gesprochen. Aber man wusste es halt“, sagte der Bruder des Angeklagten vor Gericht aus. Ihm habe sein Bruder nur im Vertrauen von den schwarzen Gestalten erzählt.

Anhaltspunkt für einen direkten Zusammenhang zwischen der Krankheit und der Messerattacke war der vollständige Erinnerungsverlust des Angeklagten. Weder bei Polizei-Vernehmungen noch bei zwei mehrstündigen Befragungen durch den Psychiater oder gar vor Gericht hatte sich der Mann an irgendeinen Aspekt des Angriffes erinnert. Der Gutachter hielt es für möglich, dass ein stark psychotischer Zustand während der Tat die Ursache ist. Der Verteidiger argumentierte deshalb, dass dieser Wahn zu einem Verlust der Steuerungsfähigkeit führte, der Täter also in dem Moment nicht mehr in der Lage war, sein Unrecht zu erkennen. Die Verteidigung sah also die Krankheit als Ursache für die Tat und forderte die zeitlich unbegrenzte Einweisung in eine Psychiatrie.

Verteidiger fordert Psychiatrie

"Schon am ersten Verhandlungstag habe ich aus diesem Ziel keinen Hehl gemacht", erklärte der Anwalt in seinem Plädoyer. Eine solche Einweisung sei auch deshalb das Richtige, weil sich der Mandant dies gewünscht habe. Weiter betonte der Verteidiger: "Mir ist ein Satz von ihm in Erinnerung geblieben: ,Wenn ich irgendwann wieder rauskomme, will ich wissen, dass das, was ich sehe, auch wahr ist.‘“

Auch das Gericht hatte keinen Zweifel an der Erkrankung. Bei der Schuldfähigkeit kam der Richter aber zu einer anderen Einschätzung. „Auch Verdrängung kann zu einem solchen Erinnerungsverlust führen“, sagte Bührmann. Auch die Schilderung eines Polizisten, dessen rechtliche Belehrung der Angeklagte unmittelbar nach der Tat verstanden hatte, führten bei der Strafkammer zu dem Fazit: volle Schuldfähigkeit. Für die Einweisung in eine Psychiatrie gab es nach dieser Weichenstellung keine Rechtsgrundlage mehr.

Der Richter gab zu, dass für die bei einem versuchten Mord nötigen niederen Beweggründe nicht viel gefehlt hat. „Sie wollten die Frau abstrafen für das Alleinsein“, sagte Bührmann. Damit folgte er der Einschätzung der Staatsanwältin. „Mit der endgültigen Trennung von Frau und Kindern ist ihr Verpflegungssystem zusammengebrochen“, hatte diese zuvor argumentiert. Die Familie beschrieb den Mann vor Gericht als Pascha, der sich regelmäßig die Füße massieren ließ.

Staatsanwältin, Nebenankläger und Gericht sahen deshalb ein „normal-psychologisches Motiv“. Die Strafkammer verwies in der Urteilsbegründung aber auf die schwere Herzerkrankung und die Missbildung der Hand. Die Auswirkungen der fehlenden Hilfe durch die Familie seien deshalb stärker als bei einem gesunden Menschen gewesen. „An den niederen Beweggründen sind sie gerade so vorbeigesteuert. Und das auch nur, weil wir sie nicht mit der erforderlichen Gewissheit belegen können“, betonte der Richter. Auch die Staatsanwaltschaft hätte damit einen Grund, in Revision zu gehen.